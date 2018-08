Vint-i-nou persones desaparegudes a la província de Girona el 2017

A la província de Girona hi ha 29 persones sense parador conegut. És a dir, persones que al seu dia familiars o coneguts van presentar una denúncia per desaparició i de les quals encara no se'n té cap notícia. Aquesta dada correspon a tancament de l'any 2017. Hi ha casos que encara no s'han pogut tancar i van des de l'any 1997 fins al 2017.

Cal destacar que durant tot l'any passat, a Catalunya es van presentar fins a 4.331 denúncies per desaparició de persones. A Girona, en van ser 566. Una xifra important ja que després de la província de Barcelona (3.023), les comarques gironines van ser el segon indret amb més denúncies. En tercer lloc, hi havia Tarragona amb 531 i finament, Lleida, amb 211. Aquestes dades procedeixen d'un seguit de preguntes parlamentàries del grup socialista i que ha respost recentment el conseller d'Interior, Miquel Buch.

Un altre aspecte relacionat amb les desaparicions es relaciona en si aquestes acaben bé o no. Durant l'any passat, es van trobar fins a 206 persones vives i cinc estaven mortes quan els efectius d'emergències les van localitzar.

Aquí hi ha fets de tipus criminal o accidental. A la província de Girona cal destacar el doble crim de Susqueda, on dos joves del Maresme van perdre la vida assassinats. Un cas que ha copsat molta atenció mediàtica i que va causar un gran efecte a la demarcació. Finalment es va detenir un veí d'Anglès, com a presumpte autor dels fets. Però encara s'estan investigant altres línies del cas per ordre judicial.

Un cas de desaparició que també va acabar amb un desenllaç fatal l'any passat va ser el d'una veïna de Cervià de Ter de 84 anys. Aquesta dona va desaparèixer un dimecres dia 18 d'octubre i va aparèixer el divendres, a Cornellà de Terri. Un motorista va trobar el cotxe que conduïa la víctima bolcat a de la carretera GI-514, al seu pas pel veïnat de Tomet.

El vehicle va caure per un desnivell de set metres quan circulava en direcció a Medinyà i va quedar estimbat en una riera situada en aquest tram. Les desaparicions més habituals no són de caire criminal i els Mossos d'Esquadra fan tasques de prevenció i recorden que les primeres hores d'una desaparició són clau. I l'ús de les xarxes socials per part del cos policial –Twitter i Facebook– també està ajudant a localitzar persones, per exemple, alguns adolescents que havien marxat de casa i gràcies a l'ajut de ciutadans se'ls ha localitzat.



Unitat especial des del 2010

L'any 2010 es va crear la Unitat Central de Persones Desaparegudes dels Mossos d'Esquadra. Aquesta és la que està encarregada del crim de Susqueda.

També té altres casos oberts com el que es remunta al 2012, quan es va localitzar a Begur el cos d'un home decapitat. En aquest cas, dos homes que buscaven ferralla pels marges del carrer que baixa a la platja de Sa Riera, a Begur, van ser els que van trobar el cadàver embolcallat amb plàstics, precintat i tancat dins una bossa de brossa.

El cos no estava sencer, faltava el crani, que va ser trobat l'endemà amb l'ajuda de la unitat canina dels Mossos d'Esquadra. La víctima mortal es va confirmar que era l'empresari alemany Rudolf Meurer, desaparegut a Pals el 13 de febrer de 2012. De moment, però, no se sap qui el va matar, el cas està obert. Hi ha tres casos més oberts a Catalunya en què no s'ha trobat la persona desapareguda.

Els Mossos d'Esquadra també compten amb l'Oficina d'Atenció als familiars de persones desaparegudes, que és el punt d'informació i de suport per a les persones que han patit la desaparició d'un familiar. Es va posar en marxa l'1 d'abril.