El workshop d'RCR es clou amb propostes per Castellfollit, Olot i Ripoll

Els participants als tallers del workshop internacional d'RCR arquitectes van presentar ahir les seves propostes en un acte de clausura que va tenir lloc al pati de l'Hospici d'Olot. Els participants al taller d'arquitectura i paisatge van presentar propostes sobre Olot, Castellfollit i la Vall de Bianya. Pel que fa a Olot, van exposar com ubicar un tanatori al costat del cementiri municipal i així reunir tot el cerimonial funerari en un sol lloc. Les idees sobre Castellfollit van tenir l'objectiu de ressaltar l'espadat en el paisatge. Segons els ponents, el viaducte de l'A-26 ha tret força a la visió de les roques de basalt.

Els treballs referents a la Vall de Bianya van plantejar les millors maneres d'exposar el projecte de reunió de professionals de l'arquitectura a la finca la Vila a la Vall de Bianya. Els treballs serviran per presentar el projecte de la Vila en una exposició al Japó prevista el gener del 2019. Els alumnes del taller d'escenografia van plantejar la representació de l'obra Salomé de Richard Strauss a l'espai la Lira de Ripoll. Els treballs no sols feien referència al fet que la Lira és una plaça pública que va ser creada per RCR arquitectes en el lloc on havia existit l'ateneu la Lira.

Durant la darrera part del segle XIX, la vida cultural i social de Ripoll es va fer a la lira que si bé tenia el seu fort en la música, acollia representacions de teatre, tertúlies literàries i reunions de tot tipus. Tenia biblioteca i un cafè molt concorregut. A part del fet que la plaça de la Lira hagi estat feta per RCR, els ponents van tenir en compte que l'edifici de la Lira va ser destruït per un incendi. L'òpera Salomé exposa el ball dels set vels que va fer Salomé per, al final, obtenir el cap de sant Joan Baptista. Les ponències van acabar amb les presentacions dels treballs audiovisuals i de fotografia. Els participants van presentar treballs fonamentats amb les obres dels RCR situades a la rodalia d'Olot. Un cop presentades les ponències va tenir lloc el lliurament de diplomes als 86 participants en el taller d'arquitectura i paisatge i els 11 de fotografia i audiovisual. El worksohp 2018 ha durat 17 dies. Hi ha hagut conferències de figures internacionals com la del premi Pritzker, Shigeru Ban; l'escenògraf, Paco Azorin; el fotògraf, Hisao Suzuki; el doctor en audiovisuals, Ivan Pintor i altres.