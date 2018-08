Cap de setmana de caos circulatori i de cues quilomètriques a la Jonquera

La mobilitat a les carreteres durant les vacances d'estiu és complicada i la zona de la frontera està vivint un cap de setmana complicat. La Jonquera s'ha vist col·lapsada arran de les cues quilomètriques que s'estan produint des de divendres. Les retencions van arribar a tenir fins a 15 quilòmetres, a l'autopista AP-7, en direcció cap a França.

Els problemes van començar divendres i es van repetir ahir, dissabte. De retruc, els accessos a la població fronterera no van poder engolir tot el trànsit provinent de la carretera de pagament: molts conductors es desviaven per l'N-II per saltar-se les cues.

El principal motiu d'aquestes retencions, segons l'alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, són unes obres que es fan a l'A-9. De fet, segons va informar ahir el Servei Català de Trànsit (SCT), les cues que començaven més enllà de la Jonquera acabaven més o menys a l'altura del peatge del Voló.

Cada estiu acostuma a haver-hi problemes de trànsit a la Jonquera, en caps de setmana puntuals. Les pluges dels últims dies van provocar que molts visitants avancessin a divendres la tornada cap a casa. Molts d'ells, assenyalen des de l'Ajuntament, van fer parada a la Jonquera, municipi amb una oferta comercial molt atractiva. En aquest context, l'alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, assenyala que davant del col·lapse que pateix el poble aquest dies «no es pot prendre cap mesura perquè el problema són les obres a l'autopista francesa que ocasionen aquestes cues. Es provoquen a França i arriben fins aquí». Segons Martínez, «com que l'autopista va plena, no engoleix el trànsit de l'N-II i això provoca el col·lapse als voltants». Les cues d'ahir van arribar fins als 15 quilòmetres; cap a les sis de la tarda, encara hi havia retencions que superaven els set quilòmetres, una situació que es va anar resolent cap al vespre, quan va anar baixant el trànsit.