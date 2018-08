La Creu Roja de Girona rep 325 sol·licituds d'asil el primer semestre del 2018

La Creu Roja de Girona ha rebut 325 peticions de protecció internacional durant el primer semestre de 2018, especialment de migrants arribats a la Jonquera i a Girona ciutat. Segons la responsable provincial d'Immigració i Refugi, Anna Serra, «això no vol dir que totes aquestes persones hagin tramitat l'asil a Girona, sinó que en alguns casos són persones que han sol·licitat asil en altres províncies i després es desplacen a Girona».

Majoritàriament, les nacionalitats de procedència de les sol·licituds, i per ordre de més a menys, són Síria, Hondures, Veneçuela i la Federació Russa. Per primer cop, tal com explica Serra, estan rebent demandes d'asil polític de persones procedents de Rússia que fugen del país per motius religiosos.

En relació amb les necessitats d'aquest col·lectiu, durant l'any 2017 l'entitat va implantar un programa d'acollida i integració de sol·licitants de protecció internacional i refugiats originaris de Síria, Veneçuela, Ucraïna o Colòmbia. I encara dins de les accions adreçades a la població migrant, també l'any passat la Creu Roja va augmentar les intervencions per atendre l'arribada de menors no acompanyats, provinents del Marroc, Senegal i Nigèria. Vinculat a l'atenció a infants nouvinguts, 18 nenes i nens van participar en un projecte desenvolupat a Palafrugell.



Les peticions es multipliquen

Girona ha fet «un nou salt» en l'atenció de persones migrades i refugiades el 2017, tal com va indicar el coordinador provincial de la Creu Roja, Jordi Martori. Una dada significativa és que més de la meitat de les peticions d'asil que l'organització va gestionar l'any passat, 60 de 118, provenien de migrants que van entrar al país per la Jonquera.

Els diferents projectes de l'entitat per facilitar la integració social de migrants i refugiats van atendre 1.449 persones al llarg del 2017. D'aquestes, 192 van rebre suport en els programes dissenyats per a la primera acollida i 56 eren menors que van arribar sense l'acompanyament de cap adult.

La línia ascendent de l'arribada de població refugiada queda clara amb el balanç d'activitat de la Creu Roja, segons el qual entre 2015 i 2017 ha assistit més de 280 sol·licitants de protecció internacional. D'acord amb les dades de l'organització humanitària a Girona, aquest col·lectiu gairebé s'ha multiplicat per quatre en tan sols tres anys, ja que ha passat de 84 persones el 2015 a 325 fins al primer semestre del 2018.

Anna Serra declara que «és difícil saber quin nombre de sol·licituds s'acaben duent a terme i si els sol·licitants acaben rebent l'asil perquè moltes vegades no sabem com ha acabat la seva petició. Per exemple, pot ser que la gent acabi sense voler canviar la seva residència».

«En qualsevol cas, el percentatge és baix. En l'àmbit espanyol, el 2017 només un 5,7% de les sol·licituds es van considerar mereixedores de l'estatus de refugiat i el percentatge de denegació va ser del 59,6%», conclou Serra.

Per demanar asil, has de fomentar la teva sol·licitud en temor a ser perseguit per motius polítics, religiosos, ètnics, d'orientació o identitat sexual o de pertinença a cert grup social.