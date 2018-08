Una granja de Santa Pau tindrà capacitat per allotjar més de tres mil truges

La Granja Mas Badia ubicada al municipi de Santa Pau, a la Garrotxa, i dedicada a la producció de garrins, augmentarà la seva activitat porcina un 21,4%, que en xifres es tradueix en 600 animals més. A principis de mes, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat li va donar llum verd a l'ampliació de la seva capacitat porcina, per la qual cosa li permetrà allotjar un total de 2.800 truges reproductores i de 600 places de truges de reposició.

Fins ara la granja disposava de 2.200 truges amb finalitat reproductiva, i Càrniques Batallé, l'empresa responsable, al·lega que el motiu de l'ampliació «respon a un tema sanitari. Ara no hi haurà tantes entrades d'animals, i no es faran tan sovint degut a aquest ajustament. Per tant, estalviarem viatges en camió i això també repercutirà en el medi ambient», sosté. Aquesta modificació, però, no requerirà cap ampliació de l'infraestructura de la granja, segons han assegurat des de l'empresa.

L'augment de l'activitat de la granja requeria una solicitud prèvia de modificació substancial de la llicència d'impacte ambiental que la granja està obligada a demanar per les dimensions de la seva activitat ramadera i per la seva situació geogràfica.

L'alcalde del municipi, Josep Companys (Units per Santa Pau-AM), valora positivament l'augment de l'activitat porcina de la granja, que ja fa temps que està en funcionament al poble, i va incidir en la credibilitat que aquesta autorització reverteix en aquesta granja. I és que Mas Badia està ubicada al Parc Natural Volcànic de la Garrotxa i, per tant, genera la seva activitat econòmica en un emplaçament de caràcter protegit. Companys va puntualitzar que es tracta d'una llicència de caràcter ambiental, per la qual cosa «em consta que és una empresa respectuosa amb el medi ambient, amb la normativa europea i que a més és una granja de referència quant a benestar animal». Per últim, el batlle va assegurar que des de l'Ajuntament «estem contents que aquesta empresa aposti pel nostre municipi per realitzar les seves activitats».



Una de les grans

Aquesta explotació pertany a Càrniques Batallé S.A., una empresa dedicada a la reproducció, gestació i venda de producte porcí, amb seu central a Riudarenes, a la Selva. És, a més, una de les deu empreses gironines que facturen més a la província, tal i com mostra un gràfic de les 100 empreses de Girona que facturen més i que el Diari de Girona va publicar a principis d'aquest any. De fet, el sector alimentari ocupa vuit de les deu primeres empreses d'aquest podi, una dada que demostra la importància d'aquest sector a la província.

L'any 2016 el Grup Batallé va fer un salt al mercat xinès després que aquest país autoritzés 4 empreses gironines (i en total 10 de catalanes) a exportar en aquest país potes i mans de carn porcina.