Trobada a Olot la jove de 16 anys desapareguda des de dimarts a Montagut

Ahir el matí es va localitzar a Olot la jove de 16 anys que estava desapareguda des de dimarts. Fonts properes a la família, que agraeixen l'ajuda rebuda, apunten que gràcies a la col·laboració ciutadana es va poder trobar la noia, que està sana i estàlvia.

La desaparició de la jove es va conèixer aquest dimarts, quan l'Ajuntament de Montagut i Oix va fer pública la crida que feia la família per trobar-la i en feia la descripció. A partir d'aquí, els Mossos d'Esquadra van començar a buscar la jove, amb l'ajuda de familiars i voluntaris, i van penjar cartells per tal de trobar-la.

La noia, segons el consistori, dimarts al migdia, «molesta per algun motiu», va marxar de la masia de Montagut i Oix on residia en règim d'acollida. Poc després va ser vista al poble de Montagut.

En els darrers dies, el dispositiu de recerca va resseguir la seva pista i la van buscar per la rodalia de Montagut i també es va intentar localitzar-la per la zona d'Olot, on finalmet ahir va aparèixer sana i estàlvia.