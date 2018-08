La carretera de mai acabar

Surts de casa o de la feina, sabent que has de passar per la que tots coneixem com a carretera 'de la Vergonya', i és que la va ben encertar el que la va batejar fa més de 30 anys». Amb aquesta contundència escrivia un dels portaveus de la plataforma Carretera de la Vergonya al grup de Facebook, Albert Roura, divendres passat, dia de pluges generalitzades, i per tant, d'alarma per als veïns de la zona. «Ja sabem que cada vegada que plou ens hem de trobar com a mínim amb un accident, ja forma part de la normalitat», afegia Roura en una protesta que molts usuaris subscrivien. I aquesta és una queixa més d'una llista quasi interminable que ha suscitat l'ampliació i millora de l'N-141e entre Montfullà i Bescanó. Unes obres que comprenen 1,8 quilòmetres i que haurien d'enllestir-se a finals del mes vinent. Així ho va anunciar el Departament de Territori aquest març, d'inici el mes previst de finalització dels treballs en aquest tram de la via.



Incredulitat amb els terminis

Des de la Plataforma d'afectats, però, no tenen tan clar que el nou termini s'acabi complint. Albert Roura assegura que «està clar que aquesta data no es complirà» perquè les obres estan parades: «Deixant de banda que s'han paralitzat els talls nocturns durant les festes majors de Salt i Bescanó, l'empresa està a l'espera que l'administració respongui pels pagaments que no s'estan executant», apunta. D'altra banda, subratlla que des de l'inici de les obres «no hem sabut res més del calendari de finalització ni ens hem reunit amb ningú perquè ens ho expliquin». Diari de Girona ha intentat contactar sense èxit amb l'alcalde de Bescanó, Pere Lluís García, i amb el Departament de Territori, per tal d'aclarir la situació actual de les obres i saber si la data finalment es complirà. El tram de prop de 2 km de carretera que està en obres, conegut com «el revolt de la Pilastra», presenta una sinistralitat molt elevada degut a causes com una pronunciada estretor, un traçat sinuós i una forta densitat de trànsit (entre 8.500 i 13.500 vehicles diaris) que la fan un punt negre de la xarxa vial catalana.

L'eixamplament d'aquesta calçada (una reivindicació històrica del territori), va ser finalment licitada a finals del 2016 pel llavors conseller de Territori Josep Rull per 3,5 milions d'euros, amb un retard que es va justificar per la manca de pressupost. L'eixamplament consisteix a passar dels 6 als 9,2 metres de calçada, repartits en dos carrils de ?,? metres i un voral per banda d'? metre.

Ja fa més d'un any que les obres van iniciar-se, amb una sèrie de talls nocturns acordats amb les empreses del territori per tal de minimitzar l'impacte dels treballs de les màquines durant el dia i que obliguen els vehicles a passar per vies alternatives que de mitjana retarden el temps d'arribada uns 40 minuts. Precisament aquest dissabte es van reprendre després que l'Ajuntament de Bescanó anunciés una aturada dels talls durant les festes majors de Salt i Bescanó. «Les afectacions pels talls han sigut mínimes», valora Roura, posant en canvi l'accent en la perillositat de la via en tot el seu traç més enllà del tram de la Pilastra. Quan les obres finalitzin, Roura creu que finalment es reduirà la sinistralitat. «Si la carretera és menys sinuosa, el radi dels revolts és més ample, hi ha més visibilitat i s'instal·la una zona zebrada entre els carrils, tal i com sembla que està previst, millorarà la seguretat», explica.

Alhora, però, avisa que «quant a reducció de temps per als que estem en municipis passat el tram de Bescanó, no es notarà massa; la resta de pobles seguirem sense tenir variant», lamenta.



Una reivindicació històrica

I és que aquest és el primer dels sis projectes que Territori té pendents a l'N-141e, més enllà del tram de la Pilastra, i que el Departament té previst d'executar per ara sense data d'inici. Es tracta de les variants d'Amer, de Bescanó, les Planes d'Hostoles i la de Sant Feliu de Pallerols.

En paral·lel, la Generalitat té previst licitar per 21,6 M? l'obra de la variant d'Anglès, també llargament reivindicada, i coincidirà amb l'acabament dels treballs que ara hi ha en marxa entre Montfullà i Bescanó.

Si tot va com està previst, un petit tram d'aquesta carretera «tan ben batejada 30 anys enrere» com referia Roura, estarà finalment enllestida a finals d'any, i podrà donar pas a la resta de treballs previstos d'un ampli projecte que per ara no s'ha resolt.