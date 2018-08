Dos homes detinguts a Llançà per tràfic de drogues en un pis

Els Mossos d´Esquadra de Figueres van detenir el dijous passat dos homes de 30 i 41 anys i veïns de Llançà com a presumptes autors d´un delicte contra la salut pública. Tot va començar quan el mes de juny els Mossos van tenir coneixement que en un pis de l´avinguda Mestral del poble de Llançà hi hauria un important punt de compravenda de drogues. A partir d´aquell moment, els agents de la Unitat d´Investigació van constatar que en aquest domicili s´hi estarien venent substàncies estupefaents, ja que hi havia contínues visites de persones alienes a l´habitatge que entraven de dia i de nit i després en sortien ràpidament. Així doncs, el dijous, efectius del cos policial van dur a terme una entrada i escorcoll al domicili investigat. En el moment de l´entrada, mentre diversos agents vigilaven simultàniament l´entorn de l´habitatge, van veure com un dels investigats treia el braç des d´una finestra lateral i anava llençant diversos objectes als patis dels pisos inferiors. Dins el pis, els agents van detenir dos homes i van intervenir una premsa hidràulica, dues bàscules de precisió, dues bossetes de pastilles d´èxtasi en forma d´estrelles, múltiples paperines de cocaïna amb un pes de 148 grams, una pastilla d´haixix de 49 grams, substàncies de tall, estris, set telèfons mòbils i 19.000 euros en efectiu. Segons estimacions, la droga estaria valorada en 10.154 euros.

El dia després de la detenció van passar a disposició del jutjat i el jutge va decretar l´ingrés a presó.