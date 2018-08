Girona, la quarta ciutat espanyola més buscada a Internet pels holandesos

Barcelona ha estat la ciutat més buscada pels francesos, italians, portuguesos i russos durant l'estiu de 2018, segons Jetcost, cercador de vols i hotels. Girona, per primera vegada, és la quarta ciutat espanyola més buscada pels holandesos, per davant de ciutats com Palma de Mallorca, Eivissa i Madrid.

Bona part dels europeus que han decidit viatjar durant aquest estiu s'han decantat per Catalunya. Barcelona, amb els seus tresors artístics, la varietat del seu art modern i arquitectura amb noms com Dalí, Gaudí, Picasso o Miró, la proximitat de la Costa Brava o la seva gastronomia i vida nocturna han fet que hagi estat la ciutat més sol·licitada pels viatgers francesos, italians, portuguesos i russos, és la segona opció per als alemanys i holandesos i la tercera per als britànics.

Per la seva banda, també és la segona més sol·licitada pels espanyols, segons ha pogut comprovar el potent cercador de vols i hotels www.jetcost.es. Aquesta plataforma en línia analitza regularment les cerques que es realitzen a través del seu web, de manera que s'aconsegueixen dades molt fiables, en tractar-se de cerques reals i no d'enquestes. Les dades que analitzen els resultats de cerques de vols durant el període que va entre el 15 de juny i 15 d'agost de 2018, indiquen que Catalunya ha estat una de les destinacions favorites dels europeus. A més de Barcelona, Girona també ha estat una de les ciutats més buscades, ocupant per primera vegada en la història del cercador la quarta posició per als holandesos, i es troba entre les deu més buscades pels russos. Segons Jetcost, «l'interès dels europeus per Barcelona augmenta cada estiu. Se'n valora la facilitat per parlar diferents idiomes, els seus bons hotels i infraestructures i els seus meravellosos preus en comparació d'altres destinacions, a més d'oferir el que la gent busca en una destinació turística estiuenca com el sol i magnífiques platges amb banderes blaves, cultura, una riquíssima gastronomia catalana i una gran varietat d'oci nocturn segueixen seduint un gran nombre de turistes europeus durant l'estiu de 2018». «També, des de Jetcost volem donar l'enhorabona a Girona, ja que per primera vegada ha ocupat el quart lloc en les preferències dels turistes holandesos», va afegir el portaveu de Jetcost.