Donen per controlat l'incendi del cap de Creus

Les condicions, per desgràcia, eren les ideals. Com va descriure, amb gran exactitud, al 324, l'alcaldessa de Roses, Montserrat Mindan (PdeCAT): «Calor, tramuntana, algun malvat» i, com a resultat, «foc», al cor del cap de Creus, a la muntanya del Pení. La ràpida intervenció dels Bombers va impedir que l'incendi, que cremava en quatre focus, la qual cosa porta a pensar el cos d'Agents Rurals que va ser provocat, anés a més.

Amb la voluntat d'extremar la prevenció, els Mossos d'Esquadra van tallar carreteres i els veïns de les urbanitzacions Puig Rom i Mas Fumats, al terme municipal de Roses. Quaranta dotacions terrestres i setze mitjans aeris dels Bombers de la Generalitat van treballar a altíssima intensitat per evitar la propagació de les flames a les zones poblades més pròximes; la tramuntana, que va arribar a bufar a uns 40 quilòmetres per hora a la muntanya del Pení, era l'aliada perfecta per atiar les flames.

El foc es va declarar cap a tres quarts de cinc de la tarda d'ahir; la columna de fum era ben visible des de la distància; s'observava nítidament, per exemple, des de l'Escala. Cap a dos quarts de sis de la tarda els quatre focus van quedar estabilitzats, informaven els Bombers. Mindan, en declaracions a Diari de Girona, va explicar que els Mossos van impedir l'accés dels veïns a les urbanitzacions amenaçades per les flames; els accessos van quedar oberts, també, passades les sis de la tarda. També com a mesura preventiva, els Mossos d'Esquadra van tallar els accessos a les platges de Canyeles, Almadrava, Jòncols i Montjoi, per on s'arriba per una carretera que voreja el cap de Creus. La via es va obrir al cap d'unes hores, quan l'incendi estava estabilitzat.

L'alcaldessa de Roses va declinar aventurar quina podia ser la causa del primer incendi d'entitat d'aquest estiu a la província de Girona; això no obstant, Mindan considera que «fa sospitar» que «hagin estat quatre els focus de l'incendi». Tesi que sí contemplen els Agents Rurals, que ahir ja treballaven sobre la pista que els quatre focs –que plegats van arrasar una superfícies de 9,5 hectàrees de vegetació– haurien estat provocats.



Carretera tallada

De la seva banda, l'alcalde de Cadaqués, Pep Lloret (ERC), va explicar que la principal afectació que va provocar el foc al municipi va consistir en el tall de la carretera Gi-614, que comunica amb Roses i que es va obrir poques hores després. Lloret va explicar que, preventivament, els cotxes eren desviats fins a l'aparcament de Port Lligat i que es van estar allà fins que la carretera es va tornar a obrir al trànsit. L'incendi va provocar l'alarma entre la població, fins al punt que el telèfon d'emergències 112 va rebre 236 trucades de ciutadans que demanaven informació sobre l'evolució de l'incendi.



Incendi controlat

Aquest dilluns al matí, els Bombers han donat per controlat pels volts de dos quarts de nou l'incendi que ahir es va originar al cap de Creus. Durant el dia s'hi quedarà una dotació sobre el terreny.

A la nit, els efectius d'extinció d'incendis han continuat treballant per evitar cap revifalla en algun punt calent.



La temuda zona del cap de Creus

L'últim incendi forestal en ple Parc Natural del Cap de Creus va ser a l'octubre del 2014. Va cremar unes 35 hectàrees protegides, sobretot de matolls i arbustos. Es va declarar en una zona propera a Montjoi i les flames també es van escampar ràpidament amb la tramuntana. El vent va assolir una ratxa màxima de 83,8 quilòmetres hora a Roses, cosa que va dificultar les tasques d'extinció. Malgrat el nombre d'hectàrees afectades i ser Parc Natural, no es va haver de desallotjar ningú. Amb tot, els clients i els responsables de l'establiment de cala Jòncols sí que van patir les conseqüències. Mentre es va estar treballant en l'incendi no es van poder moure d'allà perquè estava afectada la carretera.

Un any després, el 2015, les flames van tornar a atacar el cap de Creus al mateix punt del municipi de Roses, aquesta vegada, però, una zona més petita. L'incendi, que va cremar uns 1.500 metres quadrats de superfície, es va originar en uns terrenys agrícoles que limitaven amb la carretera de cala Montjoi i hauria estat provocat per una cigarreta. Després d'un 2016 marcat pel foc agrícola de Boadella i les Escaules que va cremar 1,6 hectàrees amb un consegüent risc extrem que les flames arribessin al Parc Natural del Cap de Creus, el 2017 es van prendre mesures des de la Diputació, com una franja contra incendis en un punt estratègic entre Colera i Llançà per tal de prevenir els incendis forestals que sovint afecten aquesta zona.