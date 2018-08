Pinten la senyalització del Mas d'en Bosc 20 anys després

L'Ajuntament de Ripoll ha pintat la senyalització horitzontal del carrer Esteve Bover, on hi ha diferents empreses del polígon Mas d'en Bosch, al cap de més de vint anys de la inauguració d'aquell sector. En la senyalització hi ha els dos carrils de circulació, zona d'aparcament per als treballadors que hi fan la seva activitat a empreses com Ripleg, CBG o Fusteria Navio, a més de bandes sonores per evitar un excés de velocitat dels vehicles.

El polígon Mas d'en Bosch està actiu des de mitjans dels anys noranta però fins ara la circulació per aquella zona s'havia deixat a la bona voluntat dels mateixos conductors.