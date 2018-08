El PSC de Ripoll critica que el trenet turístic no utilitzi el castellà

La regidora socialista de FEM Ripoll a l'Ajuntament, Anna-Belén Avilés, va preguntar en el darrer ple municipal per què el trenet turístic que des de fa uns dies fa la ruta per l'interior del municipi no utilitza, en les visites guiades, la llengua espanyola. Fa uns dies, Avilés va pujar al tren turístic i va constatar que només s'emetia la locució en català. La regidora de l'àrea de Turisme, Laura Moreno, per la seva banda, li va respondre que s'havia acordat que en cas que tothom qui hi viatgés entengués el català, aquest seria l'idioma utilitzat en el trenet turístic.

La desincronització de la locució respecte del recorregut del trenet va ser una altra denúncia de la regidora Avilés, que es va queixar al plenari que una part del trajecte es feia sense explicacions als visitants.