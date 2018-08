Cinc robatoris en pisos del centre de Banyoles en 15 dies

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Banyoles van al darrere de lladres de pisos de la ciutat de Banyoles. En poc més de 15 dies, han perpetrat robatoris en almenys cinc domicilis del sector de la plaça de les Rodes de la capital del Pla de l'Estany.

Els agents de la comissaria de Banyoles estan investigant els últims assalts en habitatges de la localitat. Dos d'ells s'han produït al carrer del Progrés -8 i 16 d'agost- i els altres tres, al carrer de la Sardana -27 de juliol, 7 i 10 d'agost. En tots els casos els robatoris han estat en pisos i els seus propietaris ho han denunciat.

Segons fonts properes al cas, els lladres que actuen en aquests domicilis han elegit habitatges on podien obrir fàcilment la porta. En la majoria han trencat el bombí de la porta i han entrat a dins. Alguns dels robatoris han estat realitzats amb el mètode bumping, que gairebé no deixa rastre perquè s'utilitza una clau, que es va picant amb un martell, per obrir la porta en pocs minuts. Els inquilins dels habitatges no s'han adonat que els han entrat fins que han obert la porta i s'han trobat la casa potes enlaire. Com ha passat en tots els casos de Banyoles, en aquests, els delinqüents el que han anat a robar són joies, diners, roba i fins i tot claus. I per això, han focalitzat la seva feina en les habitacions de la casa (deixant al marge, la cuina i el menjador, entre d'altres). Uns dormitoris on els delinqüents han obert tots els calaixos i n'han extret tot el que hi havia amb l'objectiu d'aconseguir el seu botí desitjat, que passa sobretot per joies i diners. Els Mossos d'Esquadra consideren que han de ser fets de delinqüents habituals i sospiten d'alguns de la zona que sovint roben en domicilis. Per ara, no hi ha detinguts. Es tracta de lladres poc especialitzats i en cap cas es pot parlar de bandes, asseguren.

Els robatoris en habitatges continuen sent un dels fets que ocupa més hores de les policies i que toca la intimitat privada de les persones. Els Mossos d'Esquadra hi van dedicar fins a 264.000 hores durant el 2017, cosa que equival a tenir 156 agents al carrer només per la prevenció d'aquests fets.