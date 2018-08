Girona ha tractat 755 casos d'alcoholisme durant el 2017

La Regió Sanitària de Girona ha notificat el nombre més alt de casos d'alcoholisme tractats per primer cop durant el 2017 en proporció als habitants. Així ho certifica l'informe del Sistema d'Informació sobre Drogodependències a Catalunya (SIDC) realitzat per l'Agència de Salut Pública de Catalunya, que especifica que a la província hi ha 8,58 casos d'alcoholisme per cada 10.000 habitants. Amb un 43%, l'alcohol segueix sent la primera droga en demanda de tractament a Catalunya des de fa 20 anys, l'any passat gairebé 14.000 persones van iniciar el procés per la seva addicció i més de 6.200 van ser ateses als serveis de reducció de drogodependències.

En total, als Centres d'Atenció i Seguiment de drogodependències (CAS) de la Regió Sanitària de Girona es van tractar 755 casos d'alcoholisme. La demanda de tractament per cocaïna s'ha incrementat lleugerament els darrers dos anys, després de sis anys d'un descens gradual, i ara és la segona substància que més es tracta al territori gironí amb 161 casos notificats el 2017.

D'aquesta manera, els CAS de Girona van tractar 308 persones per alcohol, cosa que representa el 52% del total de la resta de substàncies, com la cocaïna (135 casos), el cànnabis (77), l'heroïna (49) i el tabac (9). Així mateix, el CAS de la Garrotxa va tractar 80 casos d'alcoholisme -que representa el 49%-, 27 per cànnabis, 26 per cocaïna, 25 per tabac i 5 per heroïna.

En l'àmbit català, els CAS de Girona se situen en quarta posició pel que fa al tractament per alcohol (592 casos), superats pel CAS Delta a Badalona (650), el CAS Joan XXIII a Tarragona (611) i el CAS Vallès Occidental (593). A les dades queda palès que el 2017 es van iniciar més de 13.700 tractaments per abús o dependència de les drogues, una xifra similar a la d'anys anteriors.

La majoria dels casos registrats tenen entre 30 i 50 anys, el 84% són de nacionalitat espanyola amb residència estable, tenen el doble de possibilitats d'estar a l'atur que la resta de la població i, bàsicament tenen una formació d'estudis primaris o secundaris. A més, el 78% de les persones que inicien el tractament són homes.