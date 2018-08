La implantació del nou protocol enfronta els caçadors i els agents rurals

Aquest cap de setmana ha començat la mitja veda de caça i han aflorat les primeres incògnites dels caçadors. Després de l'incident d'Aspa (Lleida) el gener de 2017, on un caçador sense llicència va matar dos agents rurals, s'han introduït canvis al protocol d'actuació. Ara, els Agents Rurals duen una armilla antibales, una escopeta reglamentària i van de dos en dos a fer les inspeccions.

El cap de l'Àrea Regional del Cos d'Agents Rurals a Girona, Ignasi de Dalmases, assegura que, a part de les mesures internes que ha de seguir el cos, s'ha fet públic quin comportament ha de tenir un caçador davant un control. «Ha de descarregar l'arma i, des d'una distància prudencial, els agents li diuen on l'ha de deixar perquè s'allunyi d'ella. Ens interessa que l'arma, en conjunt, estigui separada de la persona que potencialment la podria accionar. Un cop acabada la inspecció i, només quan els agents estiguin lluny, el caçador pot recuperar la seva arma», explica Dalmases.

Entre el sector s'ha fet viral el vídeo de gairebé quatre minuts on el cos mostra el nou protocol de prevenció. Les reaccions no s'han fet esperar. El president de la Federació Catalana de Caça a Girona, Josep Blanquera, declara que troba «exagerada» aquesta situació. «Estic d'acord en el fet que portin arma i que hi hagi un protocol per fer la seva feina, però no que ho facin d'aquesta manera. Sembla que l'agent armat estigui en posició de defensa o atac continu», afegeix Blanquera. «Molts caçadors m'han trucat i la sensació general és de rebuig», diu mentre explica que van veure el vídeo en un curs de seguretat a la Universitat de Girona, on van assistir més de 80 caçadors, i tots van quedar sorpresos amb les imatges.

Com a resposta, Dalmases expressa que «és un procediment al qual s'han d'acostumar. Els caçadors són bona gent i generalment no sol passar res. No és que ara els tractem diferent, simplement hem d'estandarditzar un sistema de prevenció amb un procediment concret quan fem una inspecció». Així mateix, Pau Agustí, un caçador gironí, explica que «aquest hivern van venir tres forestals mentre caçava a Sant Gregori i un d'ells portava arma. Nosaltres vam descarregar l'escopeta perquè és el que hem de fer com a caçadors davant l'autoritat i ells van fer la seva feina: van inspeccionar la nostra documentació i, quan van acabar, van marxar. La trobada va ser igual que sempre, amb l'única diferència que ara anaven armats».

En veure el vídeo, Agustí diu que amb ell no van actuar així «ni de bon tros». «Van venir els tres agents en línia, normal i corrent. Però no se'ns va acostar primer el de l'escopeta i després l'altre agent, mantenint una distància de seguretat. Potser ho fan a partir d'ara, no ho sé», conclou el caçador, que també té vedat de caça a Lleida i afegeix que segons el seu parer i el que altres companys li comenten és que «a Lleida els agents són més estrictes i tenen una actitud més directa des que va passar l'incident d'Aspa».



«Paguen justos per pecadors»

Josep Blanquera assegura que «estem pagant justos per pecadors i ens tracten com si fóssim perillosos. Només espero que tothom accepti aquesta nova situació i que no hi hagi cap desgràcia. A parer meu, a una persona que actua així (com el caçador d'Aspa) no se'l pot considerar caçador i no hauria de tenir permís d'armes». «Els Rurals es van trobar amb un cas que, segons sé, no havia passat mai abans. Aquest home representa un de cada mil caçadors, o una ràtio encara més gran», diu indignat Blanquera.

Ignasi de Dalmases respon que «el sector pot pensar el que vulgui, però nosaltres ho fem precisament a fi de bé. Per la protecció dels agents, perquè hi ha hagut uns antecedents que han fet que les coses canviessin i hem hagut de prendre unes precaucions. Només que hi hagi una probabilitat entre cent milions que pugui passar, ja està justificat que prenguem totes les mesures preventives possibles». Tots els agents rurals han rebut, entre aquest hivern i la primavera, una formació específica d'autoprotecció que s'ha impartit a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. «És un element importantíssim d'autoprotecció, no és un curs de defensa personal», detalla Dalmases. Els agents aprenen a actuar amb prevenció davant les possibles situacions de risc i així identificar les amenaces.