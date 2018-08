L'Oncolliga notifica una possible estafa als domicilis

La Fundació Oncolliga Girona va emetre un comunicat ahir sobre una possible estafa en què un home de mitjana edat passa pels domicilis particulars per demanar diners en nom de l'entitat i així poder comprar una furgoneta. La presidenta, Lluïsa Ferrer, va explicar que només l'han avisat sobre un cas en concret a un domicili de la província.

«Un noi, que segons m'ha notificat el fill dels afectats tenia bona presència, va ensenyar el seu DNI i es va fer passar per un membre de la fundació. El presumpte estafador els va explicar que em coneixia i va dir el meu nom, demanant diners per a una furgoneta. És per això que els afectats van donar-li 50 euros», declarava la presidenta.

«Els familiars estan decidint si posar una denúncia, però no sé què acabaran fent. Nosaltres, com a entitat, no tenim intenció de denunciar perquè desconeixem les característiques de l'home i tampoc sabem si hi ha més gent afectada. Simplement vam publicar els fets a les nostres xarxes socials perquè servís d'alerta i prevenció en cas que es donessin més ocasions en el futur», va afegir Ferrer.

L'entitat sense ànim de lucre deixava constància en el missatge que «en cap cas» passen per les cases particulars per demanar aportacions econòmiques «ni per a aquesta ni per a cap altra finalitat». A més, demanava que si algú altre es trobava en aquesta situació, ho notifiqués ràpidament a la fundació. La presidenta va assegurar que mai abans s'havia donat una situació semblant en què algú es fes passar per l'entitat per aprofitar-se'n econòmicament.