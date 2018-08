El programa Incorpora assoleix un 58% d'inserció laboral

El programa d'inserció laboral de l'Obra Social La Caixa, Incorpora, ha format 979 persones en situació de vulnerabilitat a Girona des del 2015, amb un alt nivell d'inserció posterior. El 58% de les persones que fan accions formatives de potenciació del talent, apoderament i enfortiment de les actituds i les aptituds aconsegueixen una feina.

L'Obra Social La Caixa ha desplegat a Girona 6 Punts de Formació Incorpora (163 a tot Espanya), gestionats per entitats socials especialitzades en l'atenció a col·lectius en risc d'exclusió, com ara persones amb discapacitat, aturats de llarga durada, joves amb dificultats per accedir a una feina, exreclusos, víctimes de violència masclista i immigrants, entre d'altres. Els Punts de Formació Incorpora han desenvolupat fins avui 65 cursos, que s'adapten a les necessitats de les empreses de cada territori i se centren en els perfils més demanats pels empresaris locals. Les accions formatives, enfocades a cobrir aquestes necessitats específiques, inclouen l'aprenentatge de competències tècniques, competències transversals, a més de pràctiques no laborals en empreses, que són un recurs perquè els empresaris desenvolupin la seva responsabilitat social. En el cas de les competències transversals, es pretén apoderar la persona en aspectes que són clau en la cerca i el manteniment del lloc de treball (gestió del temps, responsabilitat, gestió emocional, autoconeixement, etc.). Per això, és cabdal la figura del formador Incorpora (n'hi ha 196 a tot Espanya, principalment pedagogs, psicòlegs i educadors socials), que ajuda a potenciar els talents dels participants.



Creixement de la inserció

Fins avui, les formacions d'Incorpora han rebut la col·laboració de 479 empreses locals, que han acollit els participants per posar en pràctica les seves noves habilitats, en sectors com l'hostaleria i la restauració, l'atenció al públic, la logística, la neteja o la jardineria.

Des de començaments d'any, el programa Incorpora de La Caixa ha facilitat 15.852 llocs de treball a persones en situació o risc d'exclusió social a tot Espanya, un 12% més que en el mateix període de l'any passat.

Jaume Giró, director general de la Fundació Bancària La Caixa, destaca sobre el programa, iniciat el 2006: «A Incorpora treballem per millorar la vida de les persones en situació de vulnerabilitat a través de la seva inserció en el mercat laboral. Per això, dissenyem itineraris personalitzats que permeten desenvolupar les habilitats tècniques de les persones, i, al mateix temps, gràcies als formadors, les ajudem a descobrir el seu propi potencial perquè tornin a creure en les seves capacitats».

Incorpora ofereix a les empreses un servei gratuït d'assessorament i acompanyament en accions de responsabilitat social corporativa, en aquest cas centrades en la integració laboral de persones en situació de vulnerabilitat. Durant els primers sis mesos de l'any, han col·laborat amb Incorpora 7.004 empreses. El treball en xarxa entre el sector empresarial i el social és possible gràcies a 405 entitats, que són les encarregades de desenvolupar el projecte a tot el territori a través de 792 tècnics d'inserció laboral.

Després de l'èxit obtingut a Espanya, el programa s'ha implementat també a Hongria, Polònia, Tunísia i, des d'aquest any, a Portugal.