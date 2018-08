Santa Pau fa els darrers tràmits per a la compra de la finca de Can Torra

Santa Pau fa els darrers tràmits per a la compra de la finca de Can Torra santa pau

L'Ajuntament de Santa Pau ha aprovat en un ple extraordinari fer una modificació en el pressupost per poder comprar la finca de Can Torra per fer-hi un centre de serveis per a la gent gran. L'aprovació va ser feta amb els vots a favor dels dos grups de l'Ajuntament: ERC i CiU. Es tracta d'un immoble que està enganxat a l'antic hospital Sant Roc, de propietat municipal.

El fet de disposar de la finca de Can Torra permetrà que l'Ajuntament de Santa Pau pugui completar la propietat d'un gran edifici de pàtina antiga.

Per tal d'iniciar l'expedient de compra, l'Ajuntament va aprovar la creació d'una consignació per a inversió en el pressupost del 2018 per un valor de 265.000 euros. La previsió és que els tràmits de la compravenda culminin el mes vinent.

L'alcalde, Pep Companys (ERC), va explicar que havien consultat la Generalitat i la Diputació de Girona per comprovar si per fer l'adquisició directa de l'immoble, l'Ajuntament havia de fer una operació financera amb un banc o si sobre la base de complir en l'àmbit pressupostari, podia fer servir el romanent de tresoreria.

El resultat de les consultes, segons l'alcalde, és que poden fer servir el romanent de tresoreria. També va explicar que han demanat autorització per fer la compra al Departament de Governació de la Generalitat i va avançar que la previsió de l'Ajuntament és la d'obtenir l'autorització.

Companys va exposar els motius de la compra de la finca. Va apuntar que l'Ajuntament ja té en propietat l'edifici de l'hospital de Sant Roc, el qual, segons ell, «no acaba de resoldre les necessitats del municipi». Ara fa les funcions de casal per als joves i de club d'escacs.

Va considerar que amb l'adquisició de la finca del costat (Can Torra) es poden ajuntar les dues finques, les quals de fet formen una sola estructura. El resultat de la unió de les dues finques, segons Companys, «dona un equipament molt millor amb espais molt amplis».

Companys va plantejar que exposaran les utilitats a les entitats del poble per tal de consensuar l'ús de l'edifici. Això no obstant, va concretar que la intenció de l'Ajuntament és fer-hi un centre de serveis per a la gent gran. Va exposar que la part baixa de Can Torra seria ideal per fer la funció de centre de dia.

A més va parlar d'un camp situat a l'entrada de Can Torra i va exposar la intenció de demanar-ne la cessió a la propietat. Segons ell, la idea és afegir el camp a l'equipament o fer-lo servir d'aparcament. Va explicar que feia molt de temps que volien fer la compra però l'oportunitat no els va sortir fins fa pocs dies.



L'oposició, d'acord

La portaveu de l'oposició, Esther Badosa (CiU), va explicar que, sense que els haguessin dit res, s'havien adonat de les intencions de l'equip de govern quan en un ple anterior va demanar una subvenció per a la millora de l'edifici de Sant Roc. Badosa va recordar que el seu grup ja havia demanat la compra de Can Torra. Va dir: «Tant per la nostra banda com per la vostra, les idees conflueixen allà mateix» i va indicar que no tenien res a dir i que votarien a favor del canvi en el pressupost.