La tramuntana fa pujar les mínimes i el risc d'incendi

La tramuntana és un dels grans enemics dels incendis a les comarques gironines. En el cas de l'incendi del cap de Creus que es va declarar aquest diumenge, el vent va bufar però lluny de ratxes elevades com bufa als extrems de la comarca. La ratxa màxima que es va registrar a Roses, segons va informar el Meteocat, va ser de 41 quilòmetres per hora. La temperatura, però, i la humitat eren força elevades, de 31,6 graus i del 32% per cent.

Aquests registres elevats de temperatura van seguir a l'alça durant la nit i matinada. Per exemple, a la vila de Roses, l'estació meteorològica va registrar un temperatura mínima de 24,7 graus i una ràfega de vent màxima de fins a 37,8 quilòmetres per hora.

La nit va ser gairebé tropical en alguns punts de la comarca de l'Alt Empordà, ja que el vent va seguir-hi bufant en molts punts de la geografia.

Per exemple, a Espolla es va registrar-se un valor mínim elevat, de fins a 26,3 graus. Mentre que a Cabanes, una de 24,8. A Portbou, un dels llocs on bufa més la tramuntana, en aquest extrem de la comarca, el vent va assolir un cop màxim de fins a 90,7 quilòmetres per hora i també una mínima de 24,7 graus. La previsió apunta que fins a mitjan setmana les temperatures aniran a l'alça a la demarcació.

La zona on es va produir l'incendi és epecialment sensible i, de fet, segons van dir els experts durant la presentació de la Campanya Forestal el mes de juliol, la zona del cap de Creus és la que enguany presenta més perill d'incendi. Els Plans Alfa que elaboren els Agents Rurals cada dia així ho mostren. Es tracta d'una zona més seca. El risc d'incendi ahir estava a nivell 1 en aquesta zona de les comarques gironines.