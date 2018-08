Els caçadors de Cassà distribueixen contenidors al bosc

La Federació Catalana de Caça de Girona ha celebrat la iniciativa que ha dut a terme la Societat de Caçadors de Cassà de la Selva proporcionant i distribuint 15 contenidors a diferents zones de mitja veda de les comarques gironines. Un cop hagi acabat la temporada, que va començar diumenge passat i acabarà el 9 de setembre podent caçar els dijous, els diumenges i els dies festius no locals, els membres de la junta recolliran els contenidors. La iniciativa té com a objectiu principal que els caçadors no contaminin deixant els cartutxos buits al bosc.

Aquesta societat defensa i fomenta el que anomenen «la caça autèntica i tradicional» i està contínuament activa amb l'organització de diversos actes, sobretot mediambientals. Per exemple, cada any, a mitjans de maig, realitza la ja habitual recollida de deixalles al bosc. Aquest any l'associació de caçadors va recollir 25 metres cúbics de residus abocats als boscos de les Gavarres en la seva catorzena edició. A l'esdeveniment hi van participar una seixantena de persones, entre les quals hi havia veïns, excursionistes i agricultors, i va servir per omplir tot un contenidor amb les deixalles que la gent havia abocat als boscos propers a Cassà de la Selva. Entre els residus recollits hi havia sofàs, ampolles, matalassos, vidres, ferralla, planxes d'aïllament, runa de construcció, tubs de plàstic, etc.

Les espècies objecte d'aquest aprofitament cinegètic són, principalment, guatlles, tórtores, tudons i coloms. A part, la temporada de caça major, que és bàsicament porc senglar, mufló i daina, començarà el 2 setembre i la de caça menor, per a conills, perdius i guineus, el dia 14 d'octubre.