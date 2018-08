La Guàrdia Civil ha comissat 33.300 peces de contraban en sis mesos

La lluita contra els productes de contraban i les falsificacions encara fa anar de bòlit la policia. Una mostra d'això és el balanç que fa la Guàrdia Civil de Girona dels primers sis mesos de l'any: ha comissat 33.300 peces de contraban que estan valorades en més d'un milió d'euros en diversos punts de la demarcació.

Cal dir que les poblacions costaneres i la frontera són les àrees on hi ha més aquest tipus de comerç de productes de contraban i sovint s'hi fan operacions policials per lluitar contra aquesta pràctica que entra productes a Espanya sense cap mena de pagament d'aranzels. O bé, d'objectes que són falsificacions i que als compradors els fan creure que són reals.



Més de 213.000 ? en contraban

Aquesta setmana la Guàrdia Civil ha informat d'un nou cop contra el contraban en un dels punts conegut internacionalment per aquesta pràctica, el nucli dels Límits de la Jonquera. Aquí, la policia ha comissat en només tres locals comercials del barri fins a 6.450 peces de contraban, valorades en 213.450 euros. Entre els productes hi ha camisetes, sabates esportives, ulleres, tot de marques de renom.

L'actuació policial es va fer aquest dijous passat al barri dels Límits de la Jonquera en el marc de la lluita contra el contraban. En aquest dispositiu policial hi va participar l'Oficina d'Anàlisi Fiscal de la Guàrdia Civil, que va comptar amb el suport de diverses unitats del cos.

Durant el matí, els policies van fer inspeccions fiscals en tres locals perquè sabien que en les botigues hi havia exposat gènere de marques de prestigi que podria haver esta importat de forma il·lícita. Per poder justificar aquesta pràctica il·líctia, els agents es van desplegar per tres locals i van demanar als propietaris la documentació de les peces exposades.

Com que no van poder demostrar que havien fet una importació de forma legal, per tot això els agents de la Guàrdia Civil van procedir al decomís dels objectes per infraccions a la Llei Orgànica 12/1995 sobre repressió del contraban.

En total van comissar 6.450 productes. Sobretot roba com camisetes o xandalls però també sabates d'esport i complements com moneders, ulleres, tot de marques de renom.



Un operatiu fa una setmana

Aquest operatiu contra el contraban arriba pocs dies després que el mateix cos policial desplegués dos operatius contra el contraban a Lloret de Mar i Roses. Aquí la Guàrdia Civil va arribar a comissar articles falsificats i de contraban valorats en 102.300 euros. En total, van escorcollar 13 botigues, la majoria a la localitat selvatana i a una de Roses.

Unes actuacions policials que es van fer entre el dia 6 i 13 d'agost i en total, van comissar 5.798 articles falsificats i de contraban que estaven posats a la venda en aquests comerços.

A aquesta actuació cal sumar-hi la lluita contra el top manta en poblacions com Roses. Que enguany compta amb vigilància privada però que no ha aconseguit frenar la presència de manters. Per això, l'ajuntament consistori ha sumat esforços amb l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i junts reclamen un pla d'acció.