Nous escenaris per a les Festes del Tura

Amb el nou Firal, les Festes estrenaran escenari. Serà més modern, funcional i ampli per tal d'acollir concerts de gran format. Fins ara, els requisits tècnics dels grups feien impossible programar espectacles en escenaris com el que per primera vegada instal·laran entre la zona del Firal i la pujada del Puig del Roser.

La remodelació del Firal també ha permès canviar el lloc de les barraques, que estaran al bell centre del passeig d'en Blay amb un format nou.

En els darrers dies abans de la sortida dels gegants de l'Hospici, ultimen els preparatius de l'estructura i la lona de les vuit carpes que permetran augmentar la superfície disponible, resguardar els usuaris en cas de pluja i garantir unes millors condicions de seguretat i sanitàries.

Per Festes també estaran acabades les obres de millora de la plaça del Mig. La plaça millorada s'estrenarà per festes amb l'espai Carica-tura. Es tracta d'una activitat dedicada al públic familiar que en altres edicions havia estat ubicada a la pista poliesportiva de l'escola Cor de Maria.

Els claustres del convent del Carme, el passeig de la Muralla, la plaça Capdenmàs i la plaça Major són la resta d'escenaris de les Festes del Tura, tot i que com cada any les activitats es repartiran pel centre de la ciutat. És a dir, no s'haurà de caminar per trobar-se amb un concert de petit format, una cantada d'havaneres, un espectacle de carrer i d'altres sorpreses que any rere any descobreixen les Festes del Tura.

Una de les novetats serà la Led Party, que està programada per al dilluns dia 10 a les 22 hores a l'espai Carica-Tura. El DJ Adrià Ortega oferirà una sessió de dues hores dirigda als més joves que inclourà no només la millor música de l'actualitat sinó també una autèntica explosió de llum i de color. L'activitat forma part dels pressupostos participatius.

És a dir, els veïns dels barris de Batet de la Serra, Benavent, Pequín i Sant Roc van votar perquè hi destinessin una partida del pressupost destinat a les seves preferències.

Per segon any, la programació inclou el Seguici. Si l'any passat va ser l'Esbart Olot el responsable de donar protagonisme a la faràndula. Enguany se n'encarregarà el Til·ler, juntament amb els Xerrics. El diumenge 9 de setembre a les 21 hores les peces de la faràndula històrica de la ciutat faran el lluïment a la plaça Esteve Ferrer. A continuació tindrà lloc la pujada del pilar caminant i tot seguit tindrà lloc la desfilada cap al santuari del Tura per a la tradicional ofrena dels Xerrics d'Olot a la patrona de la ciutat.

L'altra novetat és que el Ball Pla canvia de de dia. Es farà el dia 11 a les 20 hores al Firal, el marc principal tal com va ser fins al 1978.

El Ball Pla tindrà lloc abans de la sardana Adeu, vila d'Olot, que en els darrers anys ha esdevingut un dels actes estrella de les festes.

D'aquesta manera, l'ensopiment del darrer dia quedarà superat per la coincidència del ball i la sardana.

Pel que fa al correfoc, recupera l'espectacle de l'any passat, ja que no va poder sortir per la pluja. Sortirà a les 22.30 h del dissabte 9 de setembre de la plaça Campdenmàs i arribarà a les 23.45 h a la plaça de braus, on es podrà veure l'espectacle Santa Joana dels Escorxadors del Pim Pam Pum Foc! formant equip amb el dramaturg local Joan Fluvià en una adaptació del text de Bertolt Brecht.

Les Festes ofereixen dues propostes teatrals. D'una banda R[H]UMANS"de Rhum & Cia, que es podrà veure el diumenge 9 de setembre a les 20 h al Teatre Principal. I el Fantasma de Canterville, amb Joan Pera, que arribarà a Olot el dilluns 10 de setembre i per a la qual ja pràcticament no queden entrades.



El missatges de les festes

«Gaudeix i comparteix. Compromesos amb les Festes» és el missatge que porten aquest any els gots de la Festa Major. L'alumne de l'Escola Municipal d'Expressió, Guillem Domènech, és l'autor del dibuix que pretén afavorir la participació als actes de Festes a través de les associacions.

L'altra col·laboració de l'EME amb les Festes és amb l'organització dels tallers de faràndula que es van iniciar fa dos anys coincidint amb la posada en marxa de l'Espai Carica-Tura. En aquesta ocasió, els participants elaboraran un cavallet després de la bona resposta que va tenir en l'anterior edició.

Ja des de l'any passat la Comissió de Festes està treballant el tema de la prevenció d'agressions sexuals i sexistes. L'any passat es va fer un treball més intern modificant el protocol que hi havia anteriorment i explicant-ne el contingut a la comissió de seguretat i als representants de les entitats amb barraca.

Enguany s'ha volgut ampliar-ne la difusió, treballant amb la ciutadania accions d'informació i sensibilització. Per aquest motiu durant les Festes del Tura d'enguany es podran veure a diferents materials. Durant la ballada de gegants es repartiran 2.000 ventalls on es podrà trobar el contacte del SIAD (Servei d'Informació i Atenció a la Dona) i també del SAI (Servei d'Atenció Integral a la diversitat afectiva sexual i de gènere).

Amb la imatge de la gegantessa, a partir del cartell que l'any passat va fer la Roser Matas, s'incorpora el lema «No és no. aTURA les agressions sexistes». El mateix disseny també s'utilitzarà per imprimir els tovallons que es repartiran per Festes i que es podran trobar a les barraques i a diferents establiments del centre.

Les Festes del Tura -que començaran el dimecres 7 de setembre i s'allargaran fins a l'11- tindran una dotzena de col·laboradors, persones que han decidit donar un cop de mà a l'organització de les activitats que es podran seguir més que mai a les xarxes socials. Per primera vegada s'incorporen tres persones per ajudar a la cercavila amb la faràndula dels barris.