Olot busca els diners per fer un espai d'interpretació dels volcans

L'Ajuntament d'Olot en una de les darreres juntes de govern va aprovar demanar una subvenció de 923.443 euros per al finançament de l' espai de difusió del vulcanisme denominat Cràter. Si l'ajut de la Diputació es concreta, cosa molt possible, l'Ajuntament d'Olot tindrà coberts 2.770.000 euros del cost de l'espai Cràter valorat en 4 milions d'euros, un 75% del cost total

A més dels 923.443 euros de la Diputació, l'Ajuntament compta amb 1.846.887 del fons de cooperació europeus FEDER. Aquests darrers tenen un compromís de calendari, prorrogable, de 4 anys. Els fons FEDER van ser atorgats el febrer del 2017. En conseqüència, l'espai Cràter hauria d'estar acabat el 2020.

Ara com ara, complir el calendari és difícil. Això no obstant, l'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas (PDeCAT), fa pocs dies va declarar a Diari de Girona que un cop estiguin acabades les obres de remodelació del Firal, l'Ajuntament començarà a treballar de manera important de cara a l'espai Cràter.

Cal dir que a més de la part del finançament exposada, l'Ajuntament compta amb els terrenys. Es tracta d'una finca situada al costat del cementiri i sota la falda del volcà Montasacopa que la corporació va adquirir fa 4 anys.

Josep Maria Corominas va explicar que l'espai Cràter ha de ser el focus d'atraccó que porti els turistes que visiten Besalú, Santa Pau i la Vall d'en Bas cap a Olot. L'alcalde va valorar que la Garrotxa ha estat capaç de consolidar-se com una destinació turística de qualitat. Això no obstant, bona part d'aquests turistes no visiten Olot. Corominas va apuntar que l'espai Cràter està pensat per ser una cita indefugible per als turistes que visitin la comarca de la Garrotxa. Situat entre el Montsacopa i el centre de la ciutat, l'espai ha de fer baixar el turisme pel Firal, que acaba d'estrenar imatge.

En els darrers temps l'Ajuntament ha cercat idees per tal de configurar els elements audiovisuals i de disseny informàtic que siguin capaços de traslladar de manera virtual els visitants al centre d'un volcà.

És a dir, submergir els visitants enmig dels vapors enfurismats, les laves incandescents, les cendres verinoses i les explosions apocalíptiques que durant mil·lennis han espantat els humans. També està pensat perquè tingui valor pedagògic.

Per tal de trobar inspiracions han buscat al parc dels volcans de l'Auvernia i en els dissenys dels creadors del Camp Nou Experience del Futbol Club Barcelona.

Per més enllà del 2020, la idea és que l'espai Cràter es converteixi en el principal lloc de distribució de visitants dels volcans de la Garrotxa. Des del centre d'interpretació els turistes i els escolars seran repartits pels diferents volcans, colades, i afloraments que hi ha a la comarca.