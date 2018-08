La província de Girona registra un dèficit de pluja del 25%

Tot i les intenses tempestes que han inundat aquests dies carrers i places de la província de Girona, la demarcació presenta enguany un 25% de dèficit de pluja. Les precipitacions acumulades des que va començar l'any hidrològic (l'1 d'octubre de 2017) fins al 14 d'agost, és a dir a un mes i mig que finalitzi el període (30 de setembre), registren un 25% de dèficit respecte del nivell mitjà normal, segons l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET). L'informe també detalla que és a la comarca de l'Alt Empordà on ha plogut menys durant el període estudiat, arribant a tenir entre un 50 i un 25% de dèficit.

Aquestes dades gironines contrasten amb la mitjana d'Espanya, on s'ha registrat un 14% de superàvit. En concret, el valor de pluja acumulada arriba als 668 litres per metre quadrat, un 14% més que el valor normal per aquest període, que són 588 litres per metre quadrat.

Per zones, ha plogut per sobre del valor normal des de principis d'any hidrològic a quasi tota la Península, a les illes Balears i en el nord de les illes de Gran Canària i Fuerteventura. Inclús ha plogut un 50% més del normal en zones de l'interior de Cantàbria, País Basc, Navarra, el nord de Saragossa, a l'est de Jaén, al nord de Granada i en els sistemes Bètics. De fet, en aquests últims s'ha arribat a quasi duplicar el valor normal, ja que s'ha acumulat un 175% del normal.



Menys pluges a l'Alt Empordà

Pel contrari, encara no ha plogut fins al valor normal a Girona, igual que a les províncies de la Corunya i Pontevedra, al sud-est de Lleó, a Terol, en el llevant d'Almeria fins a Tarragona, així com a les illes d'Eivissa, Formentera i en el sud de Mallorca.

Finalment, l'Agència Estatal de Meteorologia destaca que no s'ha arribat al 75% de pluges, és a dir, que mantenen més d'un 25% de dèficit en el sud de totes les illes Canàries (excepte Lanzarote), en punts de Múrcia i Almeria, en el litoral de València, Castelló i Tarragona i a l'Alt Empordà.