Reclamen més manteniment al parc de la Muralla de Sant Joan de les Abadesses

El grup municipal d'ERC Sant Joan de les Abadesses reclama un increment de manteniment del mobiliari urbà del parc de la Muralla.Segons els regidors republicans Sergi Albrich i Lluïsa Pérez, aquest equipament és un dels espais més emblemàtics i més visitats de la Vila Vella de Sant Joan de les Abadesses.

En aquest sentit, els regidors comenten que per l'afluència de visitants forans i locals que rep el Parc de la Muralla diàriament, el seu mobiliari necessita que se l'hi apliqui el tractament corresponent i constant per tal que llueixi amb l'esplendor que mereix i l'hi pertoca.

El manteniment de l'espai públic i del mobiliari urbà ha sigut una reivindicació constant del grup municipal d'ERC als últims mesos.



Una «reivindicació constant»

El partit ha demanat diferents canvis en aquest espai com que s'arrangés la xarxa que hauria d'evitar despreniments al camí de la Puda; que es canviïn els panots malmesos de la vorera del carrer Bernat Saulet per evitar entrebancs; que es protegeixin els parcs infantils de la Coromina del Bac i de la plaça de l'Abadia per evitar l'entrada d'animals a l'interior i facilitar el control dels mateixos infants; o bé que es col·loqui la tanca de seguretat a l'entorn del canal.

«Un altre dels espais que cal arranjar i millorar-ne el manteniment és el castell de fusta infantil del parc de les Mudes, del qual moltes peces que el conformen estan parcialment trencades o amb mal estat», explica Albrich i Pérez.