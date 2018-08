Bellvitge aposta per una col·laboració «més estreta» entre especialitats

Una col·laboració «molt més activa i més estreta» entre les especialitats i els departaments de cardiologia i oncologia podria millorar significativament la prevenció i la detecció precoç tant de malalties cardiovasculars com de diferents tipus de càncer. Així ho ha especificat els resultats d'un treball que han liderat l'Hospital Universitari de Bellvitge i l'Hospital Johns Hopkins, de Baltimore (EUA) i que ha publicat la revista especialitzada Circulation, considerada la publicació científica de més impacte en l'àmbit de la cardiologia.

El treball, titulat Oportunitats sinèrgiques en la interacció entre el cribratge del càncer i l'avaluació del risc de malaltia cardiovascular: Junts som més forts, està liderat per la Dra. Catherine Handy, oncòloga de l'Hospital Johns Hopkins i el Dr. Miguel Cainzos-Achirica, cardiòleg i epidemiòleg de l'Hospital de Bellvitge.



Els investigadors de l'estudi han realitzat una revisió detallada sobre gairebé tots els treballs que s'han publicat arreu del món i que tractaven aquestes especialitats. Concretament, s'han centrat en l'anàlisi de les estratègies d' screening, un mètode que s'aplica per tal de detectar una malaltia en els individus que no presenten símptomes de patir aquella malaltia en concret, i la prevenció simultània de malalties cardiovasculars i de diferents tipus de càncer, alguns molt prevalent i habituals entre la població com ara el càncer de pulmó, el de mama i el de còlon.

«Hi ha factors de risc comuns i que, a més, coexisteixen en els mateixos individus, fet que justifica la idoneïtat d'una col·laboració molt més activa entre cardiologia i oncologia, que pot tenir un impacte molt important en la salut pública, ajudant a prevenir, endarrerir l'aparició o millorar el pronòstic d'aquestes malalties mitjançant la detecció precoç», explica el Dr. Cainzos-Achirica. A l'article es plantegen accions potencials a seguir per tal d'assolir una cooperació més activa entre ambdues especialitats, com ara protocols d'intercanvi d'informació o de major aprofitament de les proves radiològiques, entre d'altres. En la investigació han participat un seguit d'experts en càncer, cardiologia, risc vascular, epidemiologia i gestió clínica dels Estats Units, Europa, Àsia i Llatinoamèrica, entre els quals hi figuren altres professionals de l'Hospital Universitari de Bellvitge, com ara el Dr. Xavier Pintó, coordinador de la Unitat de Risc Vascular; el Dr. Josep Comín, coordinador de la Unitat de Cardiologia Comunitària, i el Dr. Xavier Corbella, cap del Servei de Medicina Interna.

Aquest treball és el primer resultat de la col·laboració activa entre l'Hospital Universitari de Bellvitge i l'Hospital Johns Hopkins, que ha estat iniciada recentment.