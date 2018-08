El ciclisme de carretera disminueix el recanvi ossi

La pràctica del ciclisme de carretera no professional en l'adolescència es relaciona amb una disminució del recanvi ossi, la qual cosa porta els especialistes a recomanar als joves esportistes la necessitat de combinar aquesta pràctica amb exercicis que promoguin l'osteogènesi. A aquesta conclusió han arribat els investigadors d'un estudi realitzat per la Universitat d'Oviedo i la Universitat de Saragossa que s'ha publicat a la revista Archives of osteoporosis. Ja se sabia amb anterioritat que els ciclistes presenten una menor massa òssia que la resta de població sedentària, però aquesta investigació constata aquest efecte en ciclistes joves no professionals.

A més, la pràctica d'aquest esport tampoc ha de ser especialment intensa, tal com ha assenyalat el primer autor de l'estudi, Hugo Olmedillas, que ha xifrat la pràctica en no més de 10 hores a la setmana. A l'estudi es van incloure 21 homes entre 14 i 20 anys que només practicaven ciclisme. Se'ls va realitzar una densitometria i una tomografia radical perifèrica com a mètodes d'avaluació directa per conèixer l'estat de la seva massa òssia. A més, tant el grup de ciclistes com el grup de control, va ser dividit en dos: «D'una banda, els menors de 17 anys i, per l'altre, els majors d'aquesta edat, per comprovar si hi havia diferències entre els qui porten més temps amb la pràctica del ciclisme» ha explicat Olmedillas.

«El que vam observar va ser un nivell de massa òssia entre un 5% i un 25% menor, en funció de la valoració, que tant podia realitzar-se en el trocànter com a la zona lumbar, en comparació a altres nois físicament actius que no practicaven ciclisme però sí un altre tipus d'activitat física durant uns 300 minuts a la setmana», ha declarat l'expert. Els autors de l'estudi consideren molt rellevant el fet que les diferències observades pel que fa a població que no practica ciclisme s'accentuen a mesura que s'acumulen anys de pràctica d'esport amb la bicicleta.