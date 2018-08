El Clínic obre noves vies per tractar el limfoma del mantell

Un equip d'investigadors de l'Hospital Clínic de Barcelona i de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (Idibaps) ha identificat un dels possibles talons d'Aquil·les del limfoma de cèl·lules del mantell (LCM), un dels limfomes més agressius. Aquest punt de vulnerabilitat es podria utilitzar per desenvolupar nous tractaments contra la malaltia.

Aquest tipus de limfoma és un càncer del sistema limfàtic conseqüència de la proliferació desordenada de limfòcits, uns limfòcits que s'han transformat en cèl·lules malignes. És un tipus de limfoma agressiu i poc freqüent, que representa entre el 2% i 5% de tots els limfomes no Hodgkin dels adults i, com a conseqüència, els tractaments que existeixen avui dia i ofereixen resultats són molt limitats.

L'estudi, que publica aquesta setmana la revista especialitzada Journal of Clinical Investigation, està realitzat pel facultatiu Robert Albero i dirigit per Pedro Jares en el grup d'investigació de neoplàsies limfoides de l'Idibaps que encapçala Elías Campp.



Un gen, clau en la investigació

L'origen de la malaltia es troba en el gen de la ciclina D1, un gen que regula la divisió cel·lular. No obstant això, si està alterat, provoca una producció anormalment elevada de la proteïna ciclina D1, fet que estimula la divisió cel·lular i el creixement de les cèl·lules, que es multipliquen i acumulen donant lloc al limfoma.

D'aquesta manera, l'estudi ha identificat una nova funció d'aquest gen, que pot aprofitar-se per a nous tractaments; principalment per al LCM, però també per a altres tipus de tumors amb nivells molt alts de ciclina D1. Els investigadors han descobert que la ciclina D1 està implicada en un altre procés bàsic perquè la maquinària cel·lular funcioni correctament, i és el mecanisme que copia la informació d'ADN a l'ARN, els àcids nucleics que conformen la base del nostre genoma. El problema és que en les cèl·lules d'aquest limfoma la ciclina D1 fa que els nivells d'ARN estiguin per sota dels normals.

En veure aquesta situació, els investigadors van pensar que un inhibidor de la còpia de l'ADN a l'ARN a dosis baixes podria ser letal per a les cèl·lules canceroses del limfoma sense afectar a les cèl·lules normals de l'organisme. Van tractar cèl·lules neoplàstiques amb inhibidors i van confirmar que aquest tractament indueix la mort de les cèl·lules, principalment de les que tenen els nivells elevats de ciclina D1. Jares ha indicat que «la letalitat provocada pels inhibidors podria explotar-se per desenvolupar futures estratègies terapèutiques».