Jordi de Juan es querella contra qui va denunciar-lo per «amenaces de mort»

La polèmica pels llaços grocs a l'Escala continua. L'advocat i exdiputat del PP a Girona, Jordi de Juan, va presentar ahir al Jutjat d'Instrucció de Figueres una querella criminal per delicte de calúmnia amb publicitat contra la persona que va denunciar-lo per «amenaces de mort».



Els fets es remunten al 15 d'agost quan de Juan va trobar-se pel carrer a qui l'havia gravat uns dies abans retirant llaços grocs a la barana de La Riba de l'Escala, vídeo que s'havia difós per les xarxes socials i que havia generat comentaris menyspreadors cap a la figura de l'exdiputat del PP.





???? Jordi de Juan, polític del PP, diputat al Congrés dels Diputats en la VII Legislatura i milicià de l´Estat Hispànic.



Avui Jordi de Juan a l´Escala:pic.twitter.com/XfiV4NB7oc — CENSURAT NEWS ?? (@MNAnoticies) 13 d´agost de 2018

Un cas similar

Es veu que a l'ajuntament de l'Escala, treure llaços grocs forma part de les atribucions del secretari. Quina vergonya! pic.twitter.com/569VqwrVvN — Ignasi Sabater Poch ??? (@ignasisabater) 22 d´agost de 2018

Segons es relata a la querella, a la qual ha tingut accés, durant la trobada es va produir una discussió verbal entre els dos. De Juan va recriminar-li haver-lo gravat sense tenir el seu consentiment, així comTres dies després, de Juan sap pels mitjans de comunicació que qui l'havia gravat, el cuiner del restaurant La Riba de l'Escala segons es detalla a la querella, havia presentat«Aquest fet és totalment i absolutament fals», explica de Juan, que ara ha presentat aquesta querella al Jutjat d'Instrucció de Figueres.Es tracta d'una querella per calúmnia amb publicitat en els mitjans de comunicació, on la font d'informació són els propis Mossos d'Esquadra. És per aquest motiu que fede la denúncia als mitjans de comunicació.Aquesta querella acompanya la denúncia per incitació a l'odi que fecontra la persona que va gravar-lo i també contra la usuària que va penjar i difondre el vídeo per les xarxes socials.Un altre cas similar ha passat també a l'Escala. L'alcalde de Verges, Ignasi Sabater , ha difós un vídeo on presumptament es veude l'espai públic. Els símbols estaven col·locats a les pilones a peu de carrer davant l'edifici consistorial i el secretari hauria estat reconegut per diversos veïns. Sabater denuncia a twitter que «es veu que a l'Ajuntament de l'Escala, treure llaços grocs forma part de les atribucions del secretari. Quina vergonya!».. Es dona el cas que aquesta mateixa setmana també va desaparèixer el llaç groc del balcó de l'ajuntament escalenc. Ahir al matí, però, ja hi tornava a lluir.