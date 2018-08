Li immobilitzen el cotxe per anar molt begut a Llambilles, torna a recupera-lo, trenca el parany i ho penja a les xarxes

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment dues vegades un conductor a Llambilles per conduir sota l'efecte de begudes alcohòliques.



El curiós dels fets però rau en què la policia de trànsit li va immobilitzar el cotxe per anar molt begut a Llambilles, va tornar a recupera-lo, va trencar el parany i ho va penjar a les xarxes socials.



A més, el conductor denunciat va enregistrar amb un telèfon mòbil tota la seva actuació.



L'home denunciat pels Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona és un home de 20 anys, de nacionalitat pakistanesa i veí de Llagostera.



El vehicle havia desaparegut

A qui s'acusa de ser el presumpte autor de dos delictes contra la seguretat viària per conduir un vehicle ambos delictes per conduir sota la influència de begudes alcohòliques i un delicte de desobediència greu als agents de l'autoritat. A més, també se'l va denunciar administrativament per conducció temerària.Els fets es van iniciar el diumenge passat duranta l'altura del punt quilomètric 23,5, a Llambilles. A les cinc del matí van aturar un vehicle i van comprovar que el conductor presentava símptomes evidents de trobar-se sota l'efecte de begudes alcohòliques.En sotmetre's a la prova d'alcoholèmia va donar uPer aquest motiu, els Mossos el van denunciar per un delicte contra la seguretat viària per conduir amb una taxa superior a 0.60mg/l i per conduir sota la influència de begudes alcohòliques.La dotació va immobilitzar el turisme i van indicar al seu conductor la impossibilitat de tornar a conduir mentre no desapareguessin les causes de la immobilització.Posteriorment, a quarts de set del matí, una altra dotació policial va comprovar queL'altre vídeo penjat a la xarxa social:Dies després els mossos van tenir coneixement que percirculaven dos vídeos on es podia veure com una persona havia tret el parany del vehicle immobilitzat i conduïa mentre filmava amb el telèfon.Lade trànsit de Girona van iniciar una investigació per tal d'esbrinar l'autoria dels fets.El passat 21 d'agost els mossos van aconseguir localitzar al responsable de les gravacions i van comprovar que era el conductor denunciat dos dies abans., va tornar al lloc on li havien immobilitzat el vehicle, va trencar el parany i es va endur el cotxe. Tota aquesta acció la va gravar amb el seu mòbil i ho va compartir a les xarxes socials.Per aquest motiu, van denunciar-lo per unper conduir un vehicle amb una taxa superior a 0.60 mg/l, per conducció sota la influència de begudes alcohòliques i per un delicte de desobediència greu als agents de l'autoritat.A més, també se'l va denunciar administrativament per conducció temerària en relació a la seva conducció realitzant una gravació amb un telèfon mòbil la qual pot