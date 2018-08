La majoria de malalts crònics prefereixen el tracte dels professionals de la medicina

Un estudi elaborat per l'empresa d'investigació Análisis e Investigación ha conclòs que una part majoritària de la tercera edat i dels malalts crònics està «satisfeta de l'atenció que reben per part de les infermeres i els metges».

D'aquesta manera, les persones enquestades no volen que el control i el seguiment dels seus tractaments el realitzin altres professionals que no formin part d'aquests col·lectius de la medicina.

En concret, l'empresa ha realitzat una enquesta a la població espanyola i una de les principals conclusions és que 9 de cada 10 persones majors de 55 anys amb una malaltia crònica i/o els cuidadors d'aquestes persones, cosa que representa el 90,3% del total, consideren que el control del tractament només ha d'estar realitzat per metges i infermeres, i no per farmacèutics.

Així mateix, només el 2% dels pacients crònics i dels seus cuidadors entendria que la sanitat pública pagués a les oficines de farmàcia pel control dels medicaments a domicili.