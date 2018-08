El nivell socioeconòmic és clau en la supervivència del càncer infantil

Un nou estudi, publicat a la revista Cancer, de l'organització estatunidenca American Cancer Society, ha confirmat que l'estatus socioeconòmic de les famílies, tenint en compte també les diferències racials i ètniques, explica la supervivència del càncer infantil. Segons els investigadors, aquests descobriments serviran d'ajuda per millorar i equiparar l'assignació dels recursos sanitaris als pacients, permetent així reduir les disparitats existents.

Les dades de l'estudi reflecteixen que en molts tipus de càncer infantil, la supervivència és inferior en la població negra i hispana en comparació dels pacients de raça caucàsica.

Un equip de la Facultat de Salut Pública de la Universitat de Minnesota (Estats Units) i el Masonic Cancer Center del mateix estat, liderat per Rebecca Kehm, va analitzar les dades d'un registre de supervivència en càncer de nens blancs, negres i hispans d'entre 0 i 19 anys diagnosticats entre 2000 i 2011. Els especialistes van identificar a 31.866 pacients diferents, i van acabar apreciant un considerable avantatge pel que fa a la supervivència entre els pacients caucàsics en diversos tipus de càncer infantil.



Tipus de càncer més afectats

No obstant això, va resultar que a part de la raça, especialment l'estatus socioeconòmic intervenia de forma significativa en la correlació raça/ètnia i supervivència, sobretot en la leucèmia limfoblàstica aguda, la leucèmia mieloide aguda, el neuroblastoma i els limfomes no Hodgkin.

Així, el nivell socioeconòmic va reduir l'associació original entre raça/ètnia i supervivència en el cas dels pacients blancs enfront dels negres en un 44%, 28%, 49% i 34%, a cada tipus de càncer, respectivament, i en un 31%, 73%, 48% i 28% en la comparació amb els pacients hispans. No es va trobar aquesta influència del nivell socioeconòmic en altres tipus de càncer infantil, com ara els tumors del sistema nerviós central, els sarcomes de teixits tous o el limfoma de Hodgkin.



Redoblar esforços

«Aquests descobriments apunten una direcció clara on dirigir els esforços encaminats a tancar aquesta bretxa de supervivència. En els càncers en què el nivell socioeconòmic explica les diferències racials i ètniques de mortalitat, serien necessàries les intervencions que garanteixin la supressió de barreres socials i econòmiques als tractaments», afirma Kehm.

Per contra, «en els tumors en què la supervivència no està condicionada per factors socioeconòmics i sí per la raça o l'ètnia, es necessita una major recerca per descobrir les diferències subjacents en la biologia del tumor i l'efectivitat dels tractaments», afegeix.