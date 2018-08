El nombre d'empleats estrangers en el SNS assoleix el màxim històric de 66.000

Segons les dades que va publicar dimarts el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, el nombre total d'afiliats estrangers a les activitats sanitàries i dels serveis socials espanyols aquest juliol ha ascendit a 66.007, el màxim històric des del 2009, el primer any que es van començar a recollir dades dels empleats estrangers al Sistema Nacional de Salut (SNS). L'estiu sol ser una època en què les substitucions per vacances del personal de plantilla propicien que el nombre de contractes augmenti en els mesos de juny, juliol i agost, i això afecta tant treballadors espanyols com estrangers.

Pel que fa a la procedència del personal sanitari que treballa en el SNS, gairebé 25.000 persones són ciutadans de la Unió Europea, mentre que la resta, 41.000, provenen de països fora d'aquest continent.

Les xifres reflecteixen un augment tant en els treballadors que estan dins el sistema públic (més de 59.500 sanitaris) com en el cas dels autònoms (més de 6.400). A més, suposen un augment del 13,75% respecte al mateix període de l'any anterior i, en comparació al mes de juny d'aquest 2018, representa un increment del 4,74%.



62.900 afiliats el 2011

El nombre de professionals de la salut estrangers presents en el SNS ha experimentat important variacions en l'última dècada. Per exemple, el 2010, només un any després que es comencessin a recollir les dades, es va registrar la xifra històrica més baixa, amb 24.893 afiliats forans, mentre que el 2011 es va assolir el màxim enregistrat fins ara, amb 62.905 sanitaris. Les dades anuals successives reflecteixen fluctuacions menys radicals que oscil·len entre els 48.000 i els 55.000 afiliats, essent aquesta última xifra la que es va assolir el 2017.

No obstant això, les bones dades dels sis primers mesos de 2018 pel que fa al nombre de sanitaris estrangers que estan presents en el sistema sanitari espanyol, inviten a pensar que aquest any s'acabaran superant les elevades xifres globals dels treballadors de la salut forans en el SNS que es van registrar el 2017, tornant així a números similars als de 2011.