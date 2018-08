Nova campanya de donació de sang a l'hospital de Figueres

El municipi de Figueres acull una nova campanya de donació de sang. Concretament, els punts en què es podran realitzar les donacions són l'hospital de Figueres demà des de les 16.30 h a les 20.30 h i l'IES Ramon Muntaner durant el dissabte, de les 10 h a les 14 h i de les 16 h a les 20.30 h.

Des del Banc de Sang recorden que «les clíniques i els hospitals necessiten sang cada dia i, a Catalunya en concret, es necessiten 1.000 donacions diàries». Una possibilitat per donar sang són les campanyes, organitzades als establiments com aquestes de Figueres, o bé amb equips i unitats mòbils que es van desplaçant a tots els municipis del territori per tal d'arribar a la ciutadania.



Falten 11.000 donacions

Entre juliol i agost hi ha previstes unes 60 campanyes per setmana. L'estiu és una època en què les donacions solen disminuir fins a un 30% pels canvis d'hàbits i perquè la gent marxa de vacances. «La gran majoria de reserves venen de les campanyes, però no podem oblidar l'opció més estable, que és venir a donar sang a l'hospital», expliquen des del Banc de Sang de Girona.

El 12 de juliol es va iniciar la campanya d'estiu «Omple la bossa de vida» per animar la ciutadania a donar sang abans de marxar de vacances. Els donants canvien la bossa que omplen de sang per una bossa de roba que s'enduen com a obsequi amb el missatge «Dona el millor de tu. Dona sang».

L'objectiu establert per a aquest estiu és arribar a les 35.000 donacions necessàries entre juliol i agost, i ara mateix només en porten 24.000, per tant encara falten 11.000 donacions durant aquesta última setmana d'agost. Per assolir aquest objectiu no s'han programat noves campanyes, però sí que s'ha convocat els donants registrats a la base de dades. «Tot i que és complicat que ens quedem sense reserves, si continuessin baixant, activaríem una altra sèrie d'accions per tal de remuntar el nombre de donacions», asseguren. La campanya també promou el hashtag #omplelabossa, així anima els donants a penjar una imatge a les seves xarxes socials per mostrar la bossa de roba.