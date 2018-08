La precarietat laboral del personal sanitari es multiplica durant l'estiu

Jornades llargues i salaris congelats des de fa anys. Aquestes són queixes habituals que acompanyen el personal sanitari espanyol, però a l'estiu han d'aguantar també el tancament de llits, la saturació de les urgències i la falta de personal perquè els metges, infermers i auxiliars han d'assumir més càrrega assistencial de l'habitual.

A més, molts dels professionals del sector, s'enfronten a un altre problema afegit: el de les suplències i els contractes per setmanes. «L'inconvenient d'aquests contractes el sofreixen els pacients i els professionals alhora, i és la falta de temps», explica un metge. A més, són «especialment angoixants per a nosaltres perquè mai saps fins quan tindràs feina o si t'acabaran renovant», diu. Aquesta falta d'ocupació fa que moltes vegades els professionals de la medicina es vegin sobrecarregats de feina amb guàrdies i torns de cap de setmana.



La precarietat dels sanitaris

Els sindicats ja havien advertit «la precarietat» que sofreixen els professionals sanitaris durant la temporada d'estiu davant «l'escassetat» de substitucions. En alguns llocs clau d'estiueig, la situació encara es complica més. D'aquesta manera, «als serveis de salut els hi costa trobar facultatius al mercat per cobrir les baixes per vacances de les plantilles així que l'única solució és fer el repartiment dels pacients entre altres facultatius», denuncien des de la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF).

«Aquesta redistribució la fa l'administració sense comptar amb els metges que han d'incorporar els usuaris dels companys que estan de descans. Els sistemes de salut reforcen, encara que insuficientment, la zona de la costa on s'acumula major població durant els mesos estivals, però desatén la resta», afegeix el sindicat.

El CSIF ha assegurat, a més, que «la situació se soluciona amb el sobreesforç dels professionals fent el doble de guàrdies, renunciant de vegades al corresponent descans postguàrdia, realitzant jornades extenuants de més de 30 hores, afegint a les seves cites de consulta les dels seus companys absents i operant entre urgència i urgència», entre altres accions, treballant així «al 150 per cent».



Mala atenció als pacients

La qualitat de l'atenció als pacients és un altre dels problemes de les suplències i la temporalitat perquè aquesta inestabilitat generada repercuteix de forma directa en el tracte als malalts.

En aquest sentit, Javier Sanz, responsable d'Emergències a València, explica que l'atenció està arribant a uns límits sense precedents i argumenta que «les consultes que un metge pot arribar a fer en una jornada laboral durant l'any es multipliquen a l'estiu. L'any passat jo mateix vaig arribar a fer, en un mateix matí, 53 consultes i una visita a un domicili», declara. «Al final no tens temps per res i abordes al pacient gairebé només entrar per la porta», afegeix Sanz.

Preguntat pel nivell de contractació de metges a la Comunitat Valenciana, Sanz explica que «a l'estiu se solen fer contractes de tres mesos, però el problema és que són pocs i no arriben a cobrir les necessitats dels serveis». La realitat, en la seva opinió, és delicada per a tots els metges joves que s'incorporen al mercat laboral perquè «s'enfronten a estar contractats de dilluns a divendres i quedar-se a l'atur tots els caps de setmana. És una situació desorbitada que no té solució fàcil», diu.

I no només són les vacants d'ocupació les que descendeixen. La portaveu del Sindicat d'Infermeria i Sanitat a Espanya, Mar Rocha, ha assenyalat que tenen «una plantilla de professionals molt reduïda. A Espanya hi ha 5,2 infermeres per cada 1.000 habitants mentre que la mitjana dels països del voltant és de 9,8», explica. La solució és lenta i complexa, però és necessari donar suport a la formació i contractació dels professionals.