Prohibeixen circular en bici pel carrer Sant Pere de Ripoll

El carrer més cèntric de Ripoll no pot ser transitat en bicicleta des de fa dues setmanes, després que s'hi instal·lés un cartell amb la prohibició per fer-ho. El senyal ha aparegut al tram superior del carrer, en la seva intersecció amb la plaça Cívica. En els darrers mesos s'han viscut diferents episodis de tensió entre vianants i ciclistes que hi circulaven, amb discussions derivades del poc espai que sovint queda entre els uns i els altres.

La regidora de seguretat del municipi Dolors Vilalta va justificar en el darrer plenari que els ciclistes «han de respectar la zona de vianants» després que el representant de la CUP Santi Llagostera li preguntés sobre aquesta nova mesura. La seguretat dels mateixos vianants va ser l'argument que Vilalta va utilitzar alhora que anunciava que la zona per a vianants del centre haurà de transitar-se a peu i amb la bicicleta al costat per part dels ciclistes a partir d'ara.

Malgrat la prohibició, els ciclistes han seguit circulant pel carrer Sant Pere durant aquestes setmanes. Els nens i adolescents són els que ho fan més sovint, perquè encara no s'han acostumat a la nova norma. Al costat del senyal de prohibició per ciclistes n'hi ha un altre d'entrada prohibida més genèrica, tot i que la permissivitat de circulació de vehicles durant els matins afavoreix que no sigui del tot estrany veure-hi circular cotxes.