La província de Girona es troba avui en risc groc per precipitacions

La província de Girona, les altres tres de Catalunya i sis més d'arreu d'Espanya, estaran avui en risc groc per pluges i tempestes, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), que apunta com a fenomen significatiu la possibilitat de ruixats i tempestes puntualment fortes a l'entorn de zones muntanyoses del terç est peninsular a les Balears.

A més de les quatre demarcacions catalanes, les altres sis que presenten risc groc per pluges i tempestes són Terol, Alacant, Castelló, València i a les Illes Balears, Mallorca; mentre que per tempestes és Conca.

Així, la previsió per aquest dijous és de cels ennuvolats amb xàfecs a l'àrea cantàbrica. A més, hi haurà un predomini de cels poc ennuvolats al principi a la resta del país, amb nuvolositat d'evolució diürna a l'interior que, a la tarda, donarà lloc a xàfecs i tempestes ocasionals en àmplies zones de l'est, sud i centre peninsulars i a les Balears que podran ser puntualment fortes i amb calamarsa principalment a l'entorn de sistemes muntanyosos del terç oriental, nord d'Aragó i Catalunya i a les Balears.

A més, es preveuen intervals de núvols baixos al matí a Galícia, a la zona de l'alt Ebre, a l'àrea de l'Estret i al nord de les Canàries.

D'altra banda, les temperatures diürnes aniran en descens a Galícia, Cantàbria, Navarra, alt Ebre i nord de Castella i Lleó. A la resta del país es preveuen pocs canvis.

L'Agència Estatal de Meteorologia preveu règim de vent de llevant a l'àrea de l'Estret i vents de component nord al terç nord peninsular i a les Canàries, del nord-oest. Vents fluixos a la resta del país, amb cops forts en zones de tempestes.