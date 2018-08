La reutilització d'aigua per a ús domèstic, clau pel cabal del Ter

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va explicar ahir en una entrevista que aposta per convertir l'aigua reutilitzada en aigua potable en un pla a llarg termini i progressiu. Aquesta mesura implicaria una reutilització més elevada de l'aigua a la zona de Barcelona, que es proveeix del transvasament d'aigua dels rius Ter i Llobregat, i seria clau per aconseguir rebaixar el volum d'aigua transvasada provinent del Ter. Un pas important per apropar-se al compliment dels acords establerts el 14 de juliol del 2017 en la Taula del Ter, quan Josep Rull, com a conseller de Territori i Sostenibilitat de l'anterior Govern de la Generalitat, es va comprometre a reduir a la meitat les extraccions del riu cap a Barcelona pel 2017, per garantir un cabal mínim ecològic.

El departament capitanejat per Calvet ha invertit en els darrers anys en la potabilització de l'aigua, i des del 2015 ha crescut un 15% el percentatge d'aigua reutilitzada per a usos agrícoles i industrials. Aconseguir que aquest recurs es pugui destinar a ús domèstic augmentaria en gran mesura aquest percentatge i serviria per tancar el cicle de l'«economia circular», tal com va explicar Calvet. El conseller va defensar que «el límit de reutilització de l'aigua hauria de ser infinit: hauríem de poder reutilitzar tota l'aigua que gastem». «Estem en un país amb un règim de pluges inconstant i, per tant, la nostra voluntat seria que poguéssim reutilitzar com més aigua millor», va subratllar.

Per aconseguir una reutilització d'aigua que conclogui amb usos domèstics, s'ha de fer feina abans amb un comitè tècnic juntament amb la Conselleria de Salut de la Generalitat, de la mateixa manera que per a la resta d'usos es fa feina amb els departaments d'Agricultura i d'empresa, va exemplificar el conseller.

«Anirem introduint progressivament més percentatge d'ús d'aigua reutilitzada per mantenir aquest equilibri ecològic dels rius», va argumentar Calvet, que va dir que aquesta introducció progressiva passa per un conjunt de mesures tècniques de vegades molt costoses perquè cal estar segurs a l'hora de poder-la reutilitzar. «Hem fet moltes millores, tant pel que fa a usos industrials, com agrícoles. Hem d'avançar molt en usos domèstics amb aigua potable», subratlla el conseller.



Un «impacte positiu»

«Amb la tendència del canvi climàtic, el Ter porta actualment prop de la meitat de l'aigua que duia als anys 40 o 50 del segle passat. Si amb la meitat d'aigua, podem donar-hi més usos, és un fet intel·ligent» comenta Marc Ordeix, coordinador del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis (CERM), grup de recerca que forma part de la Taula del Ter. El CERM ha analitzat si aquesta tècnica té impacte a nivell mediambiental en estudis a Tossa de Mar i el Port de la Selva, on ja existeixen plantes depuradores per a la reutilització de l'aigua perquè «el Consorci de la Costa Brava ja fa temps que treballa amb aquesta tècnica», «i vam veure que l'impacte era positiu», constata, «l'aigua torna neta».

Ordeix comenta que «l'estat de Califòrnia» fa temps que utilitza la reutilització per a ús domèstic, i celebra l'aposta de la Generalitat tot i que creu que «està tardant massa» perquè els «coneixements tècnics hi són». Per ell, la pressió de la Taula del Ter ha estat clau per a adoptar aquesta decisió ja que, si no s'havia plantejat fins ara, era «per inèrcia», comenta.