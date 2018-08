Sant Jaume de Llierca talla set hores el servei d'aigua per una avaria

Sant Jaume de Llierca talla set hores el servei d'aigua per una avaria sany jaume de llierca

Una avaria al tub que porta l'aigua de la captació de la muntanya de la Miana fins a la xarxa de distribució de Sant Jaume de Llierca va obligar a tallar el servei d'aigua durant 7 hores. El tall va tenir lloc entre les 23 hores i les 6 hores de la nit del dilluns, dia 20 d'agost, al dimarts, 21 d'agost.

L'alcalde de Sant Jaume de Llierca, Jordi Cargol (PDeCAT), ha explicat que van haver de fer el tall per evitar que la pèrdua d'aigua provocada per l'avaria buidés els dipòsits de distribució.

A partir del matí del dimarts, dia 21 d'agost, els operaris van cercar el lloc on hi havia la pèrdua d'aigua. Al voltant de les 10 del matí, van trobar que el tub de PVC estava trencat. Els treballs van obligar a tallar el camí del veïnat de la Miana. Es tracta d'un camí que passa pels termes de Sant Jaume de Llierca, Argelaguer i Sant Ferriol. El tall va afectar unes cinc cases, algunes de les quals estan dedicades al turisme rural.

L'alcalde ha explicat que van poder acabar la reparació al vespre del dimarts, dia 21, i en el matí del dimecres, dia 22, van acabar els darrers detalls.

No és la primera vegada que Sant Jaume té problemes amb la xarxa d'aigua. Es tracta d'una instal·lació feta amb materials vells i poc utilitzats en l'actualitat. Per això, l'Ajuntament es planteja fer un pla d'inversió per fases i actualitzar-la.

De moment, l'alcalde ha explicat que han aconseguit una subvenció de 100.000 euros per fer arribar l'aigua de la captació de la Miana fins a la planta potabilitzadora que reparteix l'aigua a les 375 cases del nucli urbà.

Ara, la planta potabilitzadora rep l'aigua de la captació del pou del Llierca i la neteja de sulfats. Segons ha explicat l'alcalde, l'Ajuntament necessita dues captacions per poder subministrar aigua amb eficàcia a tot el poble.

La previsió és que en un futur pròxim la planta potabilitzadora tracti l'aigua que va a les empreses del polígon de Politger. Cargol ha explicat que la xarxa està connectada al dipòsit del polígon, però falta que la junta de compensació del polígon faci la connexió a la xarxa.

Cargol ha considerat que en un futur hauran d'ampliar la planta potabilitzadora, perquè de moment no té capacitat per tractar el cabal d'aigua que es necessita pel subministrament del poble i del polígon.

Fa uns dos anys i mig que la planta potabilitzadora va ser posada en servei. Va tenir un cost de 490.000 euros, la major part dels quals van ser posats per la junta de compensació del polígon. L'Ajuntament n'hi va posar 90.000.



Oferta de sòl industrial

El polígon de Politger reuneix la principal oferta de sol industrial de la Garrotxa. Per això, l'alcalde Jordi Cargol, ha apuntat en diferents ocasions que necessita un bon subministrament d'aigua.

El polígon ha d'acollir la planta de triatge de residus de la Garrotxa. Es tracta d'un equipament clau per fer suportable el cost del servei de recollida comarcal. També hi ha hagut diferents empreses que s'han informat de la disponibilitat de sòl industrial per ubicar equipaments industrials grans al polígon. La Garrotxa té 16 polígons i 60 zones industrials. La major part del sòl industrial està a la vora de les carreteres.