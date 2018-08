Una taca d'oli de set quilòmetres fa bolcar una furgoneta a la C-38 al Ripollès

Una taca d'oli escampada en set quilòmetres de longitud va provocar un parell d'accidents a la carretera C-38 a la comarca del Ripollès. Segons els Mossos d'Esquadra, també van aparèixer restes d'oli a l'inici de la N-260, a Ripoll. El Servei Català de Trànsit va informar d'aquesta incidència, que va obligar a fer-hi tasques de neteja fins a permetre restablir la normalitat en el trànsit de vehicles. L'incident va acabar a dos quarts de set de la tarda. Els Mossos d'Esquadra investiguen qui va provocar aquest vessament al llarg de tants quilòmetres.

El tram afectat per aquest vessament d'oli està comprès entre Sant Pau de Segúries i Sant Joan de les Abadesses. El Servei Català de Trànsit va rebre l'alerta de la presència d'aquesta taca a l'asfalt de la citada carretera quan passaven pocs minuts de tres quarts de dues de la tarda d'ahir. Aleshores, a més d'advertir de l'incidència als conductors a través dels seus mitjans de difusió, també es va activar el servei de manteniment de carreteres, que és el que es va fer càrrec de netejar la taca d'oli i, d'aquesta manera, garantir la seguretat dels vehicles que circulaven per aquesta via de la comarca del Ripollès. De fet, els Mossos d'Esquadra van informar que dos ciclistes i una furgoneta havien estat víctimes de la taca d'oli. Afortunadament, ningú va patir ferides de consideració. Els dos ciclistes que van patinar van patir ferides lleus i danys a les bicicletes. Van ser atesos per efectius sanitaris del SEM a la mateixa carretera i no va ser necessari que fossin traslladats a cap centre hospitalari per una exploració més exhaustiva. Quant a la furgoneta, aquesta va bolcar, sense provocar cap ferit i l'únic ocupant en va poder sortir pel seu propi peu. La sospita és que un vehicle que circulava per la carretera hauria anat perdent l'oli. En tot cas, els mossos ho investiguen.