Vall d'Hebron implementa un sistema de detecció ràpida de l'hepatitis C

L'Hospital Universitari Vall d'Hebron, en col·laboració amb la Gerència Territorial de Barcelona de l'Institut Català de la Salut (ICS), ha implementat un sistema de detecció ràpida del virus de l'hepatitis C (VHC) que permet simplificar, i reduir de sis a tres, les etapes del diagnòstic de la infecció pel virus.

Com que es calcula que el 60% de les persones amb el VHC actiu no estan diagnosticades, els professionals conclouen que simplificar el diagnòstic és fonamental per detectar les persones infectades ràpida i fàcilment. El Dr. Francisco Rodríguez Frías, cap del Laboratori de Patologia Hepàtica dels Laboratoris Clínics de Vall d'Hebron, explicarà avui els detalls d'aquest nou procediment de detecció. El VHC és una malaltia infecciosa que afecta principalment al fetge i es pot contraure a través d'agulles contaminades o per contacte directe amb sang infectada.