Vilablareix és el tercer municipi català que fa més ús de la recollida selectiva

Vilablareix no només és el municipi gironí de referència quant a ús del sistema de recollida selectiva a través del sistema porta a porta, sinó que és el tercer a nivell català que més recicla, situant-se molt per damunt de la mitjana catalana, que amb prou feines es situa en un 39,9%. Així ho avalen les dades que ha fet públiques l'Agència Catalana de Residus sobre els residus generats als municipis aquest 2017. En concret, els vilablarencs reciclen un 88,72% dels residus que generen, un percentatge que el batlle de la població, David Mascort, valora molt positivament. «Això demostra que els usuaris ho estan fent molt bé», assegura l'alcalde. «Aquest és un èxit que cal agraïr als veïns, que són els que ho han fet possible», inclou.

I és que amb el sistema de recollida porta a porta, model cada vegada més usat i que Mascort assegura que ja han acollit prop de 200 municipis, el consistori «obliga» els ciutadans a treure cada dia un tipus de residu diferent (vidre, paper i cartró, envasos i orgànica), i a portar a la deixalleria trastos, mobles i tot tipus de voluminosos. Al municipi no hi ha, doncs, contenidors enlloc. «Des de tots els punts de vista, és el millor sistema que hi ha», subratlla el batlle. «Tant a nivell ambiental, com econòmic, social...Inclús a nivell urbanístic hi hem apreciat una clara millora. On abans hi havia contenidors, ara hi ha planters, arbres o bancs per seure», rebla Mascort.

Durant els cinc anys que fa que el municipi ha canviat de model de recollida d'escombraries, hi ha hagut problemes als quals han hagut de fer front, com per exemple la retirada d'uns tòtems on s'hi col·locaven els cubells i que donaven una mala imatge als carrers. Són errors que el consistori ha anat corregint per tal d'aconseguir que tots els veïns s'hi sumin.



Taxa de residus pionera

Aproximadament un 90% dels vilablaretencs participen en el sistema de recollida porta a porta, i de la mateixa manera que els passava amb l'antic sistema dels contenidors, hi ha un petit grup de ciutadans que són reticents a usar aquest sistema.

Per tal d'incentivar-ne la participació el consistori va decidir aplicar a principis d'aquest any un sistema pioner de taxes que funciona segons l'ús del sistema que en fan els usuaris. D'aquesta manera, qui en fa més ús, paga menys. «Estem incrementant les recollides dels cubells i cada dia en recollim un 25% més». Això significa que els usuaris d'aquest servei l'utilitzen més sovint, tant els que ja l'utilitzaven regularment com els que no. «Estem aconseguint el nostre propòsit», apunta Mascort, però indica que tot i que els dos primers trimestres han sigut molt bons, el consistori esperarà a finals d'any a fer un balanç general.

Amb tot, aquest sistema ha permès al consistori rebaixar la taxa d'escombraries cada any. «La recollida és igual de cara però estalviem molts diners de l'abocador», assegura. «Si abans hi portàvem 800 tones, ara en portem d'entre 70 i 90». El fet de portar-hi més quilos d'envasos, vidre i orgànica implica que l'Agència Catalana de Residus els retorna un cànon més elevat: «si amb el sistema d'abans ens tornàven aproximadament uns 15.000? de cànon, ara podem arribar perfectament als 75.000?», indica.

Cada vegada més municipis

El batlle està segur que aquest sistema de recollida s'acabarà aplicant a tots els municipis, i si no tots, en bona part. Els avantatges que suposa i l'estalvi en la taxa d'escombraries que genera pels veïns es sobreposa al fet d'haver «d'obligar» als usuaris a reciclar: «és veritat que a l'hora d'implantar-ho modifiques els hàbits dels veïns, i hi ha equips de govern que per aquest inconvenient no volen canviar el sistema», explica Mascort, «però val la pena i tot i que els pobles petits ho tenim més fàcil, les grans àrees urbanes ja ho estan aplicant», assegura.