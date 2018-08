De les 19 fins a les 21 hores del pròxim dissabte, dia 1 de setembre, una desena de bars i restaurants del nucli antic d'Olot oferiran tastos al carrer.

Cada establiment habilitarà un espai davant del seu negoci per donar a conèixer una proposta gastronòmica que han preparat per a l'ocasió. Bars situats al carrer i la plaça Major, la plaça Mora, el carrer Alta Maduixa i el passeig d'en Blay participaran en aquesta iniciativa, organitzada per Dinami'G amb l'ACO.