Les biblioteques del Gironès tindran 47 clubs de lectura

Els clubs de lectura de les biblioteques del Gironès augmenten aquesta tardor la seva oferta en un 15%. Un total de dotze equipaments bibliotecaris oferiran als seus lectors i lectores 47 propostes (sis més que l'any anterior) on poder compartir les ganes de llegir, fer amics i xerrar amb l'excusa d'una lectura interessant. De clubs, n'hi ha per a tots els gustos: des d'aquells on es comenten obres de narrativa en general fins als més especialitzats temàticament o per gènere literari: clubs de novel·la negra, de teatre, de poesia, de còmic, de premsa, de literatura i cuina, de literatura i art, de literatura i cinema, en anglès, etc. També se'n poden trobar d'adreçats a joves o a nens o a persones que necessiten millorar les habilitats lectores o de la llengua en la qual està escrit el llibre. Per tant l'oferta és molt diversa i permet trobar la proposta que millor s'ajusta als interessos de la ciutadania. Com a novetats d'enguany hi ha el club de lectura en francès que s'organitza a la Biblioteca Ernest Lluch i el de música que organitza la Biblioteca Salvador Allende. El període d'inscripció als clubs de les biblioteques públiques de Cassà de la Selva, Celrà, Girona, Llagostera, Salt, Sarrià de Ter i Sant Gregori per al curs 2018-19, comença el 27 d'agost sota el lema «Clubs de lectura, n'hi ha un per tu!». Durant el setembre es faran les sessions de presentació d'alguns dels clubs de lectura i posteriorment començaran les primeres sessions en els dies programats. Per participar-hi, només cal inscriure's a la biblioteca corresponent i prendre el compromís d'assistir a les reunions mensuals havent llegit el llibre proposat.