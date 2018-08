Camprodon resol la connexió a Internet dels nuclis de l'Alta Garrotxa

L'Ajuntament de Camprodon ha resolt els problemes de connexió a Internet dels nuclis de Beget, Rocabruna, Bolós, Salarça i Font Rubi. Es tracta d'una zona que forma part del territori de l'Alta Garrotxa i pel fet de tenir una orografia molt accidentada, fins ara, era una zona negra pel que fa a Internet. La solució ha arribat gràcies la posada en servei de manera parcial de la torre de telecomunicacions del Serrat dels Boixos al terme municipal de Montagut i Oix.

L'Ajuntament de Camprodon ha pogut instal·lar un enllaç d'Internet a la torre gràcies a una operadora d'Internet. Encara falta solucionar les mancances en telefonia mòbil i televisió digital terrestre de la zona en qüestió. D'aquí que la posada en servei sigui parcial. L'alcalde, Xavier Sala (Junts Fem Camprodon) ha expressat: «Estem molt satisfets de poder oferir un millor servei d'internet als veïns i veïnes. Era una necessitat històrica que calia resoldre, ara estem focalitzats en acabar la segona fase i, així, poder donar com més aviat millor, senyals de telefonia mòbil i televisió».

La posada en marxa de la torre representa la culminació de la primera fase d'un procés llarg. Les obres de la torre del Serrat dels Boixos van començar el febrer d'enguany. Van haver de desbrossar, fer un camí de 700 metres, costruir la torre i fer-hi arribar una línia de baixa tensió de1,5 quilòmetres. Es tracta d'un projecte valorat en uns 150.000 euros.

Els veïns dels cinc nuclis afectats per la manca de senyals de telecomunicacions fa dècades que reclamaven primer una bona recepció del senyal de televisió i després de telefonia mòbil i Internet. El maig del 2008, la Generalitat va proposar a l'Ajuntament la construcció d'una nova torre per solucionar les mancances en els serveis de telecomunicacions. L'estiu del 2009 la Secretaria va trobar en el coll dels Bucs, al terme de Montagut i Oix, el lloc idoni. Això no obstant, les retallades del 2011 van impedir el projecte d'electrificació que havia d'abastir la torre. El 2015, l'Ajuntament va trobar una partida feta per la torre i la va destinar a la millora de carrers.