Un goig a Ripoll de mossèn Cinto, víctima de la correcció política

El full parroquial del 12 d'agost va publicar una versió corregida dels Goigs de Santa Maria del Monestir de Ripoll, obra de mossèn Cinto Verdaguer, on apareix modificada una paraula de la tercera estrofa on originalment es parlava de «gent mora». En l'edició que apareix al revers del full parroquial de Ripoll, Campdevànol, Gombrèn, Borredà, les Llosses i Vallfogona, encartat en el full diocesà de la mateixa data que edita el Bisbat de Vic, s'hi pot llegir «gent opressora», canviant no només la mètrica sinó també la circumstància històrica que es referia a la reconquesta catalana després del domini àrab.

L'arxipreste del Ripollès i rector de la parròquia de Santa Maria de Ripoll responsable d'aquest full parroquial, Melitó Tubau, explica que la versió dels Goigs de Santa Maria que s'hi pot llegir, el va trobar a l'arxiu de la mateixa parròquia, i que el motiu de la modificació és que «algú ho va canviar anys enrere» quan hi havia altres rectors al capdavant.

Tubau creu que el canvi es va produir «per no ofendre persones d'altres cultures» i s'ha trobat enmig d'un munt de documents que hi havia al Casal Parroquial, tot i que també són fàcils de localitzar per internet.

L'aparició d'aquest goig tunejat ha esdevingut en un moment de perill per la fragilitat de la convivència dels ripollesos i de la comunitat musulmana, arran dels fets del 17 d'agost de 2017 a Barcelona i Cambrils, amb la cèl·lula formada per nois ripollesos de religió islàmica en els atemptats que va reivindicar Estat Islàmic com a protagonista.

Els Goigs de Santa Maria del monestir de Ripoll els va escriure mossèn Cinto Verdaguer a petició del bisbe Morgades, i es van publicar originalment a La Veu de Montserrat, el 10 de novembre de 1893. Són considerats un «càntic patriòtic, historicista i emotiu», i van ser posteriorment musicats pel compositor i pianista Francesc Alió.