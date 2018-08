El govern espanyol es replanteja desdoblar l'N-II al tram nord quan acabi la concessió de l'AP-7

El subdelegat de l'Estat a Girona, Albert Bramon, ha avisat que amb la finalització de la concessió de l'AP-7 al 2021 caldrà replantejar-se què fa amb el desdoblament de la N-II a les comarques gironines. Bramon ha insistit que la voluntat del Ministeri de Foment és no renovar el contracte de concessió i, d'aquesta manera, l'estat n'assumiria la gestió i el manteniment. De tota manera, el representant del govern ha assegurat que el futur "no ha de ser dues vies paral·leles" en què hi hagi l'AP-7 i l'autovia de l'A-2 de costat i per tant això "canvia els plans del desdoblament" de la N-II. Bramon aposta per repensar què es fa en el tram nord, on encara no hi ha un projecte aprovat. La intenció del subdelegat és arribar a una decisió consensuada amb el conjunt de diputats gironins al Congrés per tal de poder mostrar un projecte d'unitat territorial.

De tota manera, el que sí que ha deixat clar Bramon és que caldrà desencallar la variant de Pont de Molins i la de Bàscara. De fet, el subdelegat de l'Estat s'ha marcat com objectiu durant aquesta legislatura poder resoldre aquestes dues infraestructures. Segons Albert Bramon, independentment de la liberalització de l'autopista, cal pensar en una solució per a aquests dos municipis que permeti descongestionar el trànsit que pateixen diàriament pels carrers de dins del nucli urbà.

Segons Bramon caldrà "jugar la carta del 2019" per poder lligar el projecte de les dues variants en els propers pressupostos generals i així deixar encarrilades les dues infraestructures abans que no hi hagi cap canvi en el govern espanyol. Si de cara al 2019 s'aconseguís que ja hi hagi la redacció dels dos projectes, això permetria deixar les dues variants a punt per començar les obres al 2020. Bramon s'ha compromès a treballar perquè mentre estigui al càrrec de la subdelegació les dues variants "es realitzin i es facin".

De moment, però, Albert Bramon encara no ha pogut parlar amb l'actual Ministre de Foment, José Luís Ábalos, sobre la possibilitat d'incloure les dues variants en els futurs pressupostos. El que sí que ja ha fet el subdelegat és reunir-se amb la delegada del govern a Catalunya, Teresa Cunillera, per remarcar-li la importància d'aquesta inversió. Les últimes notícies són que Cunillera ja ha fet la petició al Ministeri per poder parlar-ne i ara Albert Bramon està "pendent de tractar el tema" amb el ministre.

D'altra banda, el subdelegat de l'Estat ha explicat que la prioritat per aquest 2018 és complir amb les partides inscrites en els pressupostos. En aquest sentit, el representant del govern del PSOE a Girona creu que els projectes iniciats a la part sud de la Nacional II i també fins a Orriols podrien entrar en funcionament abans d'acabar l'any. De fet, ha detallat que les previsions són que el desdoblament "fins a Orriols" ja estigui acabat "a la tardor" i que les obres de la part sud que s'estan realitzant a Maçanet de la Selva estaran aviat.



La proposta d'un peatge de manteniment

En la vista posada al futur, una vegada es liberalitzi l'autopista, Albert Bramon aposta per crear un peatge de manteniment. Considera que "ni les autopistes, ni les autovies podran ser sufragades únicament amb fons públics" i per tant caldrà seguir pagant per utilitzar l'AP-7, tot i que creu que el preu seria raonablement més baix que l'actual. Bramon ha afirmat que malgrat el Ministre de Foment no s'hagi pronunciat sobre aquesta mesura, "és evident que hi ha d'haver un pla per pagar el manteniment".

Aquesta opció ja havia sortit en debats anteriors, quan encara hi havia el PP al govern i encara no s'havia promès la liberalització una vegada finalitzés la concessió de les autopistes. Diversos partits es mostraven partidaris de mantenir aquesta petita tarifa en l'AP-7 pública ja que es tractaria de quantitats econòmiques molt més reduïdes a l'actual però que ajudaria a fer viable la gran despesa que comporta aquesta via ràpida.

De tota manera, caldrà esperar fins al 2021, la data en què caduca la concessió de l'AP-7 entre Tarragona i La Jonquera, per veure com es gestiona la finalització del contracte amb Abertis i quin pla per a la gestió i el manteniment acaba aprovant el govern. Un pla de gestió que podria alterar-se, ja que el 2020 s'hauran de celebrar unes noves eleccions generals.