Un intens temporal de pluja fa caure arbres a Girona

La pluja, que serà una constant, com a mínim fins dissabte, vindrà acompanyada d'una moderada baixada de temperatures a partir del cap de setmana, d'aproximadament uns 5 o 6ºC, tal com preveu el meteoròleg gironí, Gerard Taulé. Girona serà una de les províncies on aquest descens serà més pronunciat.

Igual que ahir, la majoria de comarques seguiran en alerta groga per precipitacions, amb especial impacte en les comarques interiors. Es podran superar els 20 mm en 30 minuts en les comarques del Ripollès, Garrotxa, Pla de l'Estany, Gironès i Selva, sobretot entre les 12 i les 18h.

Les tempestes, que ja van aparèixer ahir, van deixar a les comarques de Girona xàfecs localment intensos, fet habitual en els ruixats estiuencs, tal com comenten des del Meteocat. Per exemple, a la ciutat de Girona, l'estació meteorològica del Meteoclimàtic, situada al Carrer Ciutadans, al bell mig del Barri Vell va registrar unes precipitacions de 29,9 mm, mentre que l'estació del Meteocat, situada a les Hortes de Santa Eugènia, tan sols va registrar-ne 3,1 mm. Destaquen, també, els 21mm que van caure a Sant Joan de les Abadesses en tan sols 30 minuts. Les tempestes també han causat una baixada pronunciada de temperatura en el què havia estat un matí calorós. A Puigcerdà es va registrar una diferència de d'11,5ºC, mentre que a la ciutat de Girona d'11ºC, igual que a Anglès, o de 9,8ºC entre el matí i la tarda a Olot.

Durant l'aiguat a Girona, els bombers van rebre set avisos en 10 minuts, dels quals la majoria van ser per caiguda d'arbres i branques a causa de la tempesta. Per la resta, no es va lamentar cap incidència important. Les pluges tampoc van causar cap afectació en el trànsit de les carreteres de les comarques gironines.



Festes passades per aigua

La previsió de pluges ha obligat l'Ajuntament de Torroella de Montgrí a adaptar les activitats de la Festa Major previstes per aquest cap de setmana a les condicions meteorològiques. El pregó, el sopar popular i els concerts previstos per avui canviaran la seva ubicació i se celebraran al Pavelló Municipal d'Esports.

Per facilitar la mobilitat dels assistents, l'Ajuntament d'aquesta localitat baix-empordanesa ha contractat un servei d'autobús llançadora que portarà gratuïtament els assistents des de l'Espai Ter, on se celebrarà l'acte de les Medalles del Montgrí, fins a la nova ubicació de les activitats. Posteriorment també retornarà els veïns fins al nucli de Torroella.