L'Ajuntament d'Olot negocia amb els veïns canviar els usos del Firal

El regidor de Promoció Municipal, Estanis Vayreda (PdeCAT), es reunirà amb el col·lectiu de penyes festives d'Olot (Empenya't) la setmana vinent per tal de tractar modificacions en el pla d'usos del Firal, aprovat el 2015. Vayreda va reunir-se fa unes setmanes amb l'Associació de Veïns del Firal. Segons va explicar, ahir, si aconsegueix un consens, presentarà els canvis als grups polítics del ple passades les festes del Tura. És a dir, a mitjan mes de setembre.

L'actual reglament, entre d'altres, prohibeix cuinar a l'aire lliure i limita els concerts i activitats festives a l'espai. També hi ha una limitació horària de les activitats fins a les 12 de la nit.

A partir de l'aprovació del pla, per exemple, no s'hi van poder veure finals de futbol en pantalla gegant. Vayreda va assenyalar que tot i el consens que va obtenir el pla al ple, va deixar «un mal regust entre les penyes». Pel que fa als concerts, estan molt concentrats en les dates de les Festes del Tura.

Segons ell, la voluntat ara és aprofitar la creació de nous espais resultada de les obres de remodelació per aconseguir un consens que faci possible un canvi d'usos més permissiu.

«Hem d'avaluar i analitzar el resultat que ens donen les obres del Firal», va dir. De tota manera, Vayreda va avisar que sense consens no hi haurà canvis en el pla d'usos.



Nous establiments

Estanis Vayreda va celebrar l'obertura d'una gelateria i l'anunci de l'obertura d'un establiment de restauració en els pròxims dies al Firal. «Ens agrada molt parlar d'una ciutat que generi oportunitats i la transformació del Firal és una circumstància aprofitable pels emprenedors», va apuntar.

Va opinar que la reforma del Firal provocarà un impacte comercial similar al que va suposar l'obertura de la plaça Mercat pel carrer Sant Rafel. El regidor de Promoció Municipal va considerar que en els dies venidors s'obriran locals del Firal que havien tancat. També va anunciar la reobertura del restaurant de la plaça del Mig, les obres de la qual també acabaran per festes.



El firal Petit

Vayreda no va concretar si les activitats més complicades de cara a una canvi d'usos es concentraran al Firal Petit. Va apuntar que es tracta d'una zona pensada per les activitats més fortes i que per això hi posen un paviment més dur. També va indicar que el Firal Petit acollirà els camions botiga del mercat setmanal perquè disposa d'un paviment més resistent.

En tot cas, és l'espai escollit pels grans concerts de les Festes del Tura. El primer dels grans concerts és el de Txarango programat per la primera nit de les Festes del Tura, el dia 7 de setembre.

La disposició arquitectònica del Firal Petit disposa d'unes escales de connexió amb el Firal que es podran fer servir de graderies.