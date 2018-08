El POUM de Banyoles envolta la ciutat amb una anella verda

El dibuix del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Banyoles, aprovat de manera inicial pel govern (CiU) amb majoria absoluta aquest agost, preveu un vial de circumval·lació que permetrà fer la volta tant a peu com en bicicleta a tot el nucli urbà. Concretament, aquesta anella verda envoltarà la ciutat donant continuïtat al carril bici de l'Estany, enllaçarà amb el carril bici de la riera Canaleta fins a la Farga i d'allà amb Porqueres fins al Camí dels Prats.

Paral·lelament, el nou planejament preveu també fer de la zona més comercial, la que hi ha entre la Carpa i el Club del Tennis, una zona peatonal i crear un gran aparcament per suplir l'eliminació de les places de pàrquing.

S'han començat a repartir a totes les llars un butlletí municipal en què s'expliquen les principals característiques del projecte i des de l'equip de govern han assegurat que per redactar la proposta s'havia buscat el màxim de consens possible al municipi mantenint reunions amb ciutadans, entitats i associacions. A partir de setembre s'obrirà el termini de 45 dies hàbils per presentar al·legacions al pla.

En el ple municipal, el POUM es va aprovar sense consens, ja que la CUP i ICV van dir que no i el principal partit de l'oposició (JpB-ERC) es va abstenir mostrant la seva voluntat d'acabar donant-hi suport sempre que es tinguin en compte les principals al·legacions que tenen pensades presentar. Segons l'oposició, la proposta és un «vestit a mida» per a les minories i per solucionar problemes concrets que no mostra un model de ciutat i representa una continuïtat del model actual.

Pel que fa a noves zones verdes, el nou POUM també preveu una zona verda a la plaça Servites, que es reordena; i una altra al voltant del rec Major, que es requalifica.